Ердоган обсъди с Путин за сигурността на корабите в Черно море

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган повдигна въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море по време на телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, съобщиха турски медии, позовавайки се на Дирекцията по комуникации към турското президентство.

Двамата лидери са обсъдили двустранните отношения между Турция и Русия, както и регионални и глобални въпроси. Ердоган е поздравил Путин за рождения му ден и за победата на неговата партия на последните избори в Русия, съобщава БТА.

„По време на разговора президентът Ердоган също така подчерта значението на усилията за осигуряване на навигационната безопасност в Черно море и заяви, че Турция винаги е готова да допринесе за усилията за установяване на преки контакти между Русия и Украйна", се казва в съобщението на Дирекцията по комуникации за разговора между двамата президенти.

Телефонният разговор се състоя на фона на последните нападения срещу кораби, собственост на турски компании, край бреговете на България и Румъния.

11 турски и 7 индийски моряци бяха спасени вчера от кораб с турска собственост, който беше ударен от дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Екипажът на втори кораб, също притежаван от турска компания и потънал на същото място, остава в неизвестност.

Инцидентът в българската изключителна икономическа зона стана само ден след като друг турски кораб потъна край бреговете на Румъния. При този инцидент загинаха двама членове на екипажа, а 11 души бяха спасени.

На този фон Ердоган е подчертал пред Путин значението на усилията за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море и е заявил готовността на Турция да допринесе за установяването на преки контакти между Русия и Украйна.