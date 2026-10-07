Над 200 000 души са разселени в Йемен заради конфликта между хутите и правителството

Повече от 200 000 души са били принудени да напуснат домовете си в Йемен след възобновяването на боевете между подкрепяното от Саудитска Арабия правителство и проиранските бунтовници хути. Това съобщи днес Международната организация по миграция (МОМ) към ООН, цитирана от Франс прес.

По данни на агенцията общо 201 217 души са били разселени от началото на сраженията, като 197 755 от тях са напуснали домовете си само от началото на септември, пише БТА.

МОМ определи ситуацията като тревожна заради подновените военни действия и предупреди, че средствата за справяне с кризата не достигат.

През 2014 г. хутите превзеха столицата Сана и значителна част от Северен Йемен, с което страната потъна в продължителен конфликт. Година по-късно водена от Саудитска Арабия коалиция се намеси във войната в подкрепа на международно признатото правителство.

Конфликтът се превърна в един от най-тежките хуманитарни кризисни случаи в света. Години наред боевете, въздушните удари и блокадите доведоха до огромен брой жертви и принудиха милиони йеменци да напуснат домовете си.

През последните години бяха направени опити за прекратяване на бойните действия. През 2022 г. беше постигнато примирие с посредничеството на ООН, което доведе до значително намаляване на насилието, въпреки че формално не беше сключено окончателно мирно споразумение.

Войната в Йемен има и силно регионално измерение. Хутите са подкрепяни от Иран, докато Саудитска Арабия дълго време подкрепяше правителствените сили. Конфликтът се преплете и с по-широкото противопоставяне между Техеран и Рияд, както и с напрежението в Близкия изток.