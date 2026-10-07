Гърция и Националната гвардия на Флорида задълбочават военното си сътрудничество

Гърция и Националната гвардия на американския щат Флорида подписаха днес в Атина писмо за намерение за установяване на сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на САЩ. Церемонията беше част от програмата на посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Гърция и бе излъчвана от гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Документът беше подписан от началника на Генералния щаб на националната отбрана на Гърция генерал Димитриос Хупис и командващия Националната гвардия на Флорида генерал-майор Джон Хаас. На церемонията присъстваха Марко Рубио и гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, съобщава БТА.

„Споразумението, което беше подписано, добавя още едно измерение към нашето сътрудничество в рамките на по-нататъшното реформиране на гръцките въоръжени сили", заяви Дендиас, цитиран от гръцки медии. По думите му присъствието на Рубио е знак за близките стратегически отношения между Гърция и САЩ.

По-рано днес Рубио и гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис откриха шестия кръг на Стратегическия диалог Гърция–САЩ. В съвместните си изявления американският държавен секретар определи Гърция като „незаменим съюзник" в НАТО и „стълб на стабилността" в региона. Той подчерта значението на сътрудничеството между двете страни в областта на отбраната, енергетиката, търговията и инвестициите.

По-късно днес Рубио трябва да произнесе реч на историческия хълм Пникс край Акропола. В програмата му е предвидена и среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в правителствената резиденция „Максиму".