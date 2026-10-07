ЕК: NextGenerationEU показва силни резултати на финалната права на изпълнението

Европейската комисия представи петия годишен доклад относно Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Като водещ инструмент на ЕС за възстановяване в рамките на NextGenerationEU, МВУ вече е изплатил 450 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми, което представлява почти 80% от общата сума, поискана от държавите членки.

Създаден през 2021 г. като незабавен отговор на кризата с COVID-19, МВУ се превърна в основен двигател на реформите и инвестициите и фактор за укрепване на икономическата устойчивост на Съюза.

Докладът отчита солидни резултати в постигането на конкретни реформи и инвестиции.

Цифрова трансформация – Подкрепените по МВУ инвестиции в цифровизация в размер на 140 млрд. евро допринасят за цифровата трансформация и имат значителен потенциал за повишаване на производителността. Според оценките всяко 1 евро, инвестирано в цифрови мерки по МВУ, може да генерира 1,5 евро икономическа продукция в ЕС до 2030 г. Мерките са съсредоточени в особено голяма степен във високотехнологичните сектори, които имат ключово значение за конкурентоспособността на Европа. Сред примерите са разширяването на широколентовите мрежи с голям капацитет в Австрия, подкрепата за микроелектрониката в Германия, както и цифровизацията на съдебните системи в България, Малта, Нидерландия и Португалия.

Зелен преход – МВУ има съществен принос за постигането на целите на ЕС в областта на климата до 2030 г., като за зеления преход са предвидени 287 млрд. евро. Според оценките подкрепените инвестиции ще доведат до годишно намаляване на емисиите на парникови газове, равняващо се на 1,5% от емисиите на ЕС (при 2021 г. като базова година). Освен това реформите, подкрепени по МВУ, биха могли да доведат до допълнително годишно намаляване, равняващо се на още 1,4% от емисиите на ЕС.

Държавите членки имаха срок до 31 август 2026 г. да завършат ключовите етапи и целите, отразявайки реформите и инвестициите, определени в техните планове за възстановяване и устойчивост. В момента Комисията оценява окончателните 32 искания за плащане, като оставащите плащания, възлизащи на 123 милиарда евро (21% от пакета), трябва да бъдат завършени до края на 2026 г.

През целия жизнен цикъл на програмата държавите членки работиха за постигането на почти 6000 ключови етапа и цели, като осъществиха реформи и инвестиции, които подкрепят екологичния и цифровия преход и са от полза за гражданите и компаниите. От тях 4082 ключови етапа и цели вече са изпълнени, а 1899 са в процес на оценка.