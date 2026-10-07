Задържаха мъж, опитал да продаде уран на друг за 700 000 долара

Грузинските власти задържаха мъж, планирал да продаде уран-238 на гражданин на чужда държава за 700 000 долара, предаде Ройтерс, като се позова на информация от националната служба за сигурност.

Арестуваният грузинец е обвинен в незаконно боравене с ядрен материал и е заплашен от присъда до 10 години затвор, се посочва в изявлението на службата. То е придружено от видеозапис, на който въоръжени служители по сигурността извеждат мъж от бял седан и му поставят белезници на земята. До момента не е било възможно да осъществи връзка с мъжа или с негов юридически представител за коментар.

Кадрите от видеото показват и как агенти взимат проби от два малки контейнера в багажника на автомобила с ръчен детектор за радиация. От картината изглежда, че в единия от тях има прах със светъл цвят, уточнява БТА.

Уран-238 е най-разпространеният изотоп на урана и, макар да е радиоактивен, обикновено не може да се използва самостоятелно за изработването на атомна бомба.

С безопасността на ядрените материали беше свързано едно от най-големите опасения след разпадането през 1991 г. на Съветския съюз, от който Грузия беше част. През последните десетилетия в кавказката страна имаше няколко сериозни инцидента, свързани с незаконна търговия с ядрени материали.

През февруари Грузия задържа двама души, които се опитали да купят уран на стойност 3 милиона долара, както и склад с радиоактивен изотоп, използван в програми за изпитание на ядрени оръжия.