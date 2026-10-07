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Европейският комисар по разширяването Марта Кос идва у нас

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Марта Кос СНИМКА: Х/@resnicoljub11

На 8 октомври европейският комисар по разширяването Марта Кос ще бъде на работно посещение в България. Това съобщиха от представителството на ЕК в България. 

Тя ще участва в Международната министерска конференция по Коридор VIII в София под домакинството на министъра на външните работи Велислава Петрова.

В програмата й е включена и среща с министър-председателя Румен Радев.

В петък (9 октомври) комисар Кос ще посети Одрин, където ще присъства на откриването на участъка Черкезкьой–Капъкуле от железопътната линия Халкали–Капъкуле: ключова транспортна връзка, свързваща Истанбул с българската граница. Проектът е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на ЕС за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ.

Марта Кос СНИМКА: Х/@resnicoljub11

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