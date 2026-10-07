Мерц разкритикува подкрепата за „Алтернатива за Германия“

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че екстремизмът си проправя път в парламентите на страната, ден след като представител на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) беше избран за председател на парламента на източната германска провинция Саксония-Анхалт, предаде Ройтерс.

„Всеки, който гласува за АзГ, се включва в играта на екстремистите и подкопава доверието“, заяви Мерц на събитие в Берлин. „Във всеки случай това е несъвместимо с ценностите на моята партия – Християндемократическия съюз (ХДС)“, съобщава БТА.

Мерц заяви също, че ще направи всичко възможно, за да предотврати по-нататъшна дестабилизация на Германия, породена от политическите крайности. „Това е задача на цялото ни общество и аз възнамерявам да дам своя принос“, каза той.