ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временно променят движението по "Тракия" край Плов...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23692942 www.24chasa.bg

Мерц разкритикува подкрепата за „Алтернатива за Германия“

2296
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Фридрих Мерц Снимка: Снимка: КМГ

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че екстремизмът си проправя път в парламентите на страната, ден след като представител на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) беше избран за председател на парламента на източната германска провинция Саксония-Анхалт, предаде Ройтерс.

„Всеки, който гласува за АзГ, се включва в играта на екстремистите и подкопава доверието“, заяви Мерц на събитие в Берлин. „Във всеки случай това е несъвместимо с ценностите на моята партия – Християндемократическия съюз (ХДС)“, съобщава БТА. 

Мерц заяви също, че ще направи всичко възможно, за да предотврати по-нататъшна дестабилизация на Германия, породена от политическите крайности. „Това е задача на цялото ни общество и аз възнамерявам да дам своя принос“, каза той.

Фридрих Мерц

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Щастието не е момент, а следата, която оставяш - две поколения говорят за успеха