Евакуираха 17 души заради пожара в склад за опасни вещества в Белград

Локализиран е пожарът в склад с опасни вещества в Белград, който избухна по-рано днес, а 17 души, които живеят в близост са евакуирани, съобщи сръбското министерство на вътрешните работи, предават местните медии.

По време на интервенцията в южната белградска община Бараево, където е избухнал пожара в частен склад, където се съхраняват химически продукти за борба с гризачи и вредни насекоми, няма пострадали, съобщава БТА.

По време на акцията е задействана Системата за предаване на спешни предупреждения на гражданите в Сърбия, която предупреди с есемес гражданите да затворят прозорците, да избягват да бъдат на открито и да следват инструкциите на компетентните държавни органи

Общо 29 пожарникари и спасители с 11 автомобила са участвали в потушаването на пожара, а за инцидента е уведомен и екипът по екотоксикология на Градския институт за обществено здраве, бе съобщено от сръбското МВР.