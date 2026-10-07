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Евакуираха 17 души заради пожара в склад за опасни вещества в Белград

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Белград

Локализиран е пожарът в склад с опасни вещества в Белград, който избухна по-рано днес, а 17 души, които живеят в близост  са евакуирани,  съобщи сръбското министерство на вътрешните работи, предават местните медии.

По време на интервенцията в южната белградска община Бараево, където е избухнал пожара в частен склад, където се съхраняват химически продукти за борба с гризачи и вредни насекоми, няма пострадали, съобщава БТА. 

По време на акцията е задействана Системата за предаване на спешни предупреждения на гражданите в Сърбия, която предупреди  с есемес гражданите да затворят прозорците, да избягват да бъдат на открито и да следват инструкциите на компетентните държавни органи

Общо 29 пожарникари и спасители с 11 автомобила са участвали в потушаването на пожара, а за инцидента е уведомен и екипът по екотоксикология на Градския институт за обществено здраве, бе съобщено от сръбското МВР.

Белград

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