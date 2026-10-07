Румънците ще могат да произвеждат у дома до 200 литра цуйка без акциз

Румънците ще могат да произвеждат у дома до 200 литра цуйка или палинка (румънска традиционна ракия – бел.ред.) без да плащат акциз, съобщава Диджи24. Законопроектът получи окончателно одобрение днес.

За да се възползват от данъчното облекчение, гражданите на северната ни съседка ще трябва да отговарят на няколко ясни законови изисквания.

Лимит за домакинство: Пълното освобождаване от акциз важи за количества до 200 литра на година за едно домакинство.

Само за лична консумация: Напитките трябва да бъдат произведени от собствени плодове и да са предназначени единствено за лични нужди и почерпка. Продажбата им на пазара остава абсолютно забранена.

Регистрация на казаните: Домакинствата, които притежават казани за изваряване на ракия, са длъжни да ги впишат в така наречения Земеделския регистър, за да може производството да бъде проследено и контролирано от властите.

При превишаване на разрешените обеми или при опит за нелегална продажба без бандерол, законът предвижда тежки финансови санкции, които в Румъния могат да достигнат до 100 000 леи или около 20 000 евро.

До момента законът беше значително по-строг, като позволяваше освобождаване от налог или намалена с 50 процента акцизна ставка само за количества до 50 литра чист алкохол за лична консумация (което се равнява на около 125 литра от 40-градусовата напитка).

Предложението за изменение относно освобождаването от акциз беше внесено от депутата от Социалдемократическата партия Мирча Говор. Той се аргументира, че мярката ще позволи популяризирането, представянето и дегустацията на традиционни напитки, без те да бъдат предмет на търговска продажба.

Според мотивите към предложението, освободеното от акциз количество няма да окаже съществено влияние върху бюджетните приходи, а новото правило ще внесе яснота относно употребата на тези продукти по време на традиционни семейни събития. Вносителят също така твърди, че разпоредбата не противоречи на европейското законодателство, тъй като напитките, за които се прилага освобождаването, не могат да бъдат продавани.

В България вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обеща спорните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), засягащи държането и търговията с домашен алкохол, да бъдат редактирани, за да се премахнат всички възможности за двусмислено тълкуване от страна на контролните органи.

Повод за думите му са предложенията в параграф 38 за нов член 100 от закона. Новите текстове предвиждат ограничение за държане на етилов алкохол от лица, различни от лицензирания производител и членовете на неговото семейство.