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Норвежката кралица Мете-Марит спира официалните си ангажименти до средата на 2027 г.

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Мете-Марит КАДЪР: Екс/@kingxnor

Норвежката кралица Мете-Марит няма да изпълнява официални ангажименти в продължение на почти година след трансплантацията на бял дроб, която ѝ беше направена през юни, съобщи дворецът, цитиран от ДПА.

Съпругата на крал Хокон Осми "се възстановява и няма да има официални ангажименти до следващото лято", се посочва в съобщението.

Дворецът публикува програмата с предстоящите ангажименти след края на периода на кралски траур за покойния крал Харалд Пети, бащата на Хокон, пише БТА. 

До края на годината не са планирани големи официални пътувания или държавни посещения, тъй като промените, свързани с наследяването на престола, изискват време, уточнява дворецът.

Престолонаследничката принцеса Ингрид Александра ще продължи да поставя образованието си на първо място въпреки новата си роля в кралския двор и през февруари ще се върне в Австралия, където учи. 

Мете-Марит КАДЪР: Екс/@kingxnor

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