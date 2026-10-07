В Северна Македония спират да имунизират с българска ваксина БЦЖ

В Северна Македония ще имунизират децата с японска ваксина, докато установят има ли проблем с българската ваксина БЦЖ.

Ваксините БЦЖ, за които се предполага, че са предизвикали странични ефекти при прилагането им в Хърватия са от 2022 и 2023 г. и сроковете им за употреба в Северна Македония са изтекли, поради което не се прилагат, съобщи министърът на здравеопазването Сашо Клековски, съобщават медиите в страната.

По думите му обявеното спиране на имунизацията в Северна Македония е превантивна мярка, а паралелно с назначените проверки се предприемат и мерки за осигуряване на непрекъснатост на ваксинацията, като има постигнато споразумение с УНИЦЕФ за осигуряване на БЦЖ ваксини от японски производител, за една година.

„Тази една година ще е достатъчна, за да имаме резултати както от Хърватия, така и от (Северна) Македония дали тези нежелани събития могат да бъдат свързани с ваксината от България или не, за да видим догодина как ще организираме нещата”, цитират медиите думите на Клековски.

Според председателя на Комисията по имунизация, проф. Александра Грозданова, Хърватската агенция по лекарства и медицински продукти продължава да потвърждава, че няма пряка връзка между ваксинацията и появата на остеомиелит при четири деца, а за последните две години около 15000 деца годишно са ваксинирани с тази ваксина.

„Остеомиелитът може да възникне и от други състояния, далеч не само от ваксинацията, а може да се появи и няколко седмици до няколко години след поставяне на ваксината. Всяка от нежеланите реакции, които бъдат докладвани, ще се следи отблизо”, казва Грозданова.

По думите на Клековски проверките на Министерството на здравеопазването включват издирване на нерегистрирани случаи на остеомиелит в страната, за да се прецени дали съществува такъв, който да се дължи на нежелана реакция в следствие на ваксината.

Хърватската агенция за лекарствата и медицинските изделия спря разпространението и употребата на българска БЦЖ ваксина заради съмнения за проблем с качеството, а вчера това направи и Министерството на здравеопазването в Северна Македония.

В българското министерство на здравеопазването, „Бул Био – Национален център по заразни и паразитни болести“ ЕАД и Изпълнителната агенция по лекарствата не е постъпвала официална информация от властите в Хърватия и Северна Македония във връзка с българската БЦЖ ваксина, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите й в „Бул Био“ е извършена проверка по четири сигнала от Хърватия, но те не са потвърдени.

По-рано днес Министерството на здравеопазването в София съобщи, че по четирите сигнала в Хърватия данните не доказват проблем с качеството на ваксината. В два от тях е записано, че е поставена доза десет пъти по-висока от предписаната в продуктовата информация. Връзка с ваксината впоследствие е отхвърлена връзката при третия сигнал, а четвъртият случай се отнася до ваксинация през 2024 г., като при изследване на костна тъкан е установено наличие на Mycobacterium bovis BCG.