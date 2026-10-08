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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23693996 www.24chasa.bg

61% от нас не спортуват, не се движат достатъчно. Само турците в Европа са с по-заседнал живот (Графика)

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Разходка покрай морет за релакс

60,5% от българите на възраст 16+ не извършват никаква физическа активност в извънработно време, показват данни на Евростат за 2025 г. Така страната ни е на първо място в ЕС по този показател и значително над средното равнище за съюза от 26%.

Плътно зад нас се нареждат Сърбия (56,3%), а от ЕС - Хърватия (48,2%). Следват Португалия с 44,9%, Италия с 41,4%, Малта с 40,4% и Унгария с 40,3%.

Така се получава и географска разлика - най-високите стойности са регистрирани в Южна и Югоизточна Европа. Пред нас е само Турция от страните, за които Евростат разполага с информация.

На другия полюс са държавите от Северна Европа. В Дания едва 2,7% не са активни физически, а преди нея се нареждат Нидерландия (5%) и Швеция (7,9%).

Разходка покрай морет за релакс

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