Русия саботирала датски компании, които доставяли оръжия на Украйна

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Русия е започнала да извършва саботажни действия срещу датски компании, които доставят оръжия на Украйна, след като е стигнала до извода, че по-мащабните опити за нарушаване на дейността им не са успели да ограничат военната подкрепа на Запада за Киев, заяви представител на датското разузнаване, цитиран от Ройтерс.

Промяната представлява значителна ескалация на хибридната кампания на Москва, заяви Жозефин Кристенсен, водещ анализатор в датската Служба за сигурност и разузнаване, на конференция по въпросите на националната сигурност в Копенхаген.

„Това, което видяхме през пролетта, беше много планиране, но малко извършени действия. В началото на лятото започнаха да осъществяват много повече от планираното“, каза Кристенсен, цитиран от БТА.

По думите ѝ Русия е стигнала до извода, че предишните ѝ широкомащабни действия „не са успели да възпрат западните страни от НАТО да подкрепят Украйна“.

Москва запазва политическия контрол върху операциите, но смелостта при тяхното осъществяване нараства, каза тя. „Сега се опитват да поразяват цели, които имат пряко въздействие върху фронтовата линия. Това означава производството на оръжия.“

Кристенсен се позова на списък на руското Министерство на отбраната с предполагаеми европейски производители на дронове и компоненти за тях, който Москва обяви през април като списък на потенциални военни цели. Тя не да даде повече подробности.

Според датската служба Русия все по-често използва неподготвени посредници, сред които бездомни и наркозависими хора, които биват вербуванза мемонтеи чрез „Телеграм“ и други социални платформи. Обикновено вербуването започва с лесни задачи като разузнаване или заснемане на обекти, а впоследствие преминава към реални саботажни операции.

„Това може да бъде всеки, който просто търси бързи пари“, каза Кристенсен. „Ако първият човек не успее, ще изпратят друг, докато постигнат успех.“

Москва многократно е отричала да стои зад саботажи или хибридни операции.

Миналия месец датското военно разузнаване заяви, че Русия вероятно ще засили хибридните атаки срещу Запада през следващите месеци, след като Германия обвини Москва в опит за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале през август.

През септември 2025 г., преди Дания да бъде домакин на среща на върха на ЕС, дронове нарушиха въздушния трафик на шест датски летища, включително на летището в Копенхаген - най-натовареното в Северна Европа. Тогава министър-председателката Мете Фредериксен определи случилото се като хибридна атака срещу страната.

Руското посолство в Копенхаген обвини Дания, че отправя обвинения без достоверни доказателства. От посолството за момента не са отговорили на молбата за коментар на Ройтерс.