В САЩ се чудят могат ли да убият Криста Пайк след проваления опит, тя вече говори

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Тя няма спомен от екзекуцията, мисли, че още сме септември

Призиви за отмяна на екзекуцията на Криста Пайк се появиха в американския щат Тенеси, след като 50-годишната убийца оцеля на 30 септември при прилагането на две дози от смъртоносната инжекция.

През последната седмица се появиха опасения, че затворничката може да е с необратими мозъчни увреждания, и беше поставена на апарат за изкуствено дишане, докато лекарите прилагаха животоспасяващо лечение. Сега нейните адвокати твърдят, че тя вече е в съзнание и може да говори.

“Въпреки тежките наранявания по ръцете тя все още е с белезници и окована към болничното легло. Възстановяването ѝ е безпрецедентно от медицинска гледна точка.

Прогнозата за състоянието ѝ остава неясна,

но със сигурност очакваме дълъг процес на възстановяване”, обясни един от адвокатите.

Стана ясно, че Пайк е била прободена поне седем пъти с игли, докато затворническият персонал се е опитвал да въведе в организма ѝ двете смъртоносни дози с успокояващото вещество пентобарбитал. Ръцете на жената са останали подути, изгорени и покрити с мехури, разказват нейните адвокати.

В писмо до съдебните власти се настоява, че една от иглите в ръцете на осъдената на смърт е била извита на 90°. Свидетели на провалената екзекуция твърдят, че по-едно време Пайк се оплакала, че има чувството, че ръката ѝ ще се пръсне.

Убийцата няма спомен за самата екзекуция и има бегла представа как е стигнала до болницата, разказва анестезиологът д-р Джоел Зивот, който е успял да я прегледа, след като е влязла в съзнание. “Пайк си спомня името, но не знае коя дата сме. Мислеше, че още сме септември”, разкри той.

Според Зивот затворническите власти са пробили вената на жената и веществото, вместо да се влее в кръвния поток и да я убие, се е разляло в тъканите на ръката и затова е оцеляла.

В САЩ на дневен ред е въпросът дали властите ще се опитат отново да екзекутират Пайк. Според съдебни специалисти случаят се намира в своеобразна легална сива зона. Законите на Тенеси разпореждат, че при екзекуция затворническите власти могат два пъти да поставят смъртоносната инжекция на осъдения, но не са предвидили какво да се прави, ако оцелее.

Робин Махър, директорка на Центъра за информация за смъртното наказание в САЩ, определи необичайните обстоятелства около случая на Пайк като неизследвана територия.

“От 1947 г. насам Върховният съд не е вземал решение дали втори опит за екзекуция би нарушил конституцията. Това са

въпроси, които досега никога не е било необходимо да се задават,

и никой не знае отговорите”, каза тя.

Преди близо 80 години Върховният съд е трябвало да реши дали затворник, оцелял след екзекуция с електрически стол, може да бъде законно екзекутиран повторно. След година дебати магистратите отсъдили, че провалът на изпълнението на смъртното наказание е бил инцидент, и разрешили повтарянето на процедурата.

Други обаче настояват, че случаят на Пайк не може да бъде разглеждан като инцидент, защото властите са били предупредени месеци по-рано, че вените на затворничката са прекалено малки, за да издържат на смъртоносна инжекция.

Махър е категорична, че повторна екзекуция вероятно би била противоконституционна.

“От всички неизвестни в момента единственото, в което съм сигурна, е, че

Пайк не бива да бъде подложена на втора eкзекуция”,

твърди тя.

Докато се води разследване, губернаторът на Тенеси Бил Лий е отменил всички екзекуции до края на годината.

Пайк е на 18 години, когато през 1995 г. тя и тогавашният ѝ приятел Тадарил Шип пребиват, измъчват и убиват 19-годишната Колийн Слемър, с която се запознават в училище за професионално обучение на проблемни тийнейджъри. Мотивът за убийството били опасенията на Пайк, че Слемър се опитва да открадне гаджето ѝ . Шип е непълнолетен по онова време и остава пощаден от смъртно наказание - осъден е на доживотен затвор.