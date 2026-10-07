Рубио: Европа може да се събуди от дългогодишния си сън

Вярваме, че Европа може да се събуди от дългогодишния си сън. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в реч на историческия хълм Пникс в Атина, предавана на живо от гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Рубио свърза това послание с увеличаването на разходите за отбрана в Европа и посочи Гърция като пример. „Гърция се оказа в центъра на тази трансформация“, смята Рубио. Той определи Гърция като „пример за добър съюзник“ и призова Европа да последва нейния пример.

Според Рубио Западът се намира на кръстопът. „Следващото десетилетие ще напише историята на следващия век“, заяви той, като постави въпроса дали Западът ще запази позицията си или ще се „предаде на свят на упадък“.

По думите му при президента Доналд Тръмп САЩ са направили своя избор – да реиндустриализират икономиката си, да достигнат до ново развитие и дори „отново да изпратят американски астронавти на Луната“.

Той заяви също, че западната цивилизация се намира в повратна точка и че заплахите, пред които е изправена, са реални. По думите му САЩ и Европа трябва заедно да преоткрият духа, който им е позволил да се развиват и да отстояват позициите си.

Значителна част от речта на Рубио беше посветена на наследството на Древна Гърция и влиянието му върху западната цивилизация. Пникс е исторически хълм западно от Акропола, където в древността се е събирало атинското народно събрание. Мястото е тясно свързано с развитието на демокрацията в Древна Атина и придава символичен характер на речта на американския държавен секретар, отбелязаха гръцки медии, цитирани от БТА.

След края на речта Рубио се отправи към правителствения дворец „Максиму“ за среща с премиера на страната Кириакос Мицотакис.