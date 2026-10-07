Бивша вицепрезидентка на Коста Рика е фаворит за нов шеф на ООН

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика Ребека Гринспан се очерта като фаворит след състоялото се днес пето неофициално гласуване на Съвета за сигурност на ООН за нов генерален секретар на световната организация, предаде Ройтерс, като се позова на двама представители в централата ѝ.

Петият поред таен вот на 15-членния Съвет за сигурност се състоя след интензивни преговори между дипломати в Ню Йорк. Нито един кандидат не получи убедителна подкрепа при предишните четири гласувания.

Макар че Гринспан остава начело сред седемте претенденти, на днешния вот подкрепата за нея отбеляза лек спад спрямо предходното гласуване. Този резултат потвърждава патовата ситуация в Съвета за сигурност и вероятно ще подтикне други високопоставени фигури също да се включат в надпреварата, прогнозира Ройтерс, цитирана от БТА.

Изборът на нов генерален секретар на ООН се провежда в критичен момент за международната организация, в която членуват 193 държави. Новият генерален секретар ще трябва да се справи с множество кризи, включително войните в Украйна и Близкия изток, съкращенията на американското финансиране и намаляващата политическа значимост на ООН, свързана с оттеглянето на Вашингтон от редица нейни агенции.