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Бивша вицепрезидентка на Коста Рика е фаворит за нов шеф на ООН

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Ребека Гринспан КАДЪР: Екс/@RGrynspan

Бившата вицепрезидентка на Коста Рика Ребека Гринспан се очерта като фаворит след състоялото се днес пето неофициално гласуване на Съвета за сигурност на ООН за нов генерален секретар на световната организация, предаде Ройтерс, като се позова на двама представители в централата ѝ.

Петият поред таен вот на 15-членния Съвет за сигурност се състоя след интензивни преговори между дипломати в Ню Йорк. Нито един кандидат не получи убедителна подкрепа при предишните четири гласувания.

Макар че Гринспан остава начело сред седемте претенденти, на днешния вот подкрепата за нея отбеляза лек спад спрямо предходното гласуване. Този резултат потвърждава патовата ситуация в Съвета за сигурност и вероятно ще подтикне други високопоставени фигури също да се включат в надпреварата, прогнозира Ройтерс, цитирана от БТА. 

Изборът на нов генерален секретар на ООН се провежда в критичен момент за международната организация, в която членуват 193 държави. Новият генерален секретар ще трябва да се справи с множество кризи, включително войните в Украйна и Близкия изток, съкращенията на американското финансиране и намаляващата политическа значимост на ООН, свързана с оттеглянето на Вашингтон от редица нейни агенции.

 

Ребека Гринспан КАДЪР: Екс/@RGrynspan

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