Унгария одобри отварянето на Клъстери 2 и 3 от преговорите за Украйна в ЕС

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Унгария одобри отварянето на преговорните Клъстери 2 и 3 за присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига в публикация в социалната мрежа Екс, цитиран от агенция Укринформ.

"Присъединяването на Украйна към ЕС напредва стъпка по стъпка. Украйна и Унгария правят стъпки една към друга и заедно към европейското единство", написа той.

Сибига припомни, че през последните дни в украинския парламент е бил внесен и одобрен от съответната парламентарна комисия законопроект, целящ уреждането на правата на националните малцинства в областта на образованието.

"Днес на ниво КОРЕПЕР (Комитет на постоянните представители - бел. ред.) унгарската страна даде "зелена светлина" на преговорните позиции по Клъстер 2 "Вътрешен пазар" и Клъстер 3 "Конкурентоспособност и приобщаващ растеж". Благодаря ти, Анита Орбан, за екипната работа, която е едновременно в интерес на нашите приятелски народи и на една силна Европа", допълни Сибига, цитиран от БТА.