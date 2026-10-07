Търсят пума с хеликоптер и дронове край летището в Мюнхен

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Сигнал за забелязана пума предизвика мащабна операция по издирване в района на летището в южния германски град Мюнхен, предаде ДПА.

Днес следобед полицията започна претърсване с участието на голям брой нейни служители, хеликоптер и дронове, но пумата все още не е открита.

"Издирвателната операция продължава с пълна сила, като до момента животното не е забелязано", съобщи говорителка на полицията, цитирана от БТА.

Ловец, който е използвал уред за нощно виждане, снощи забелязал необичайно срещано животно в природен резерват, намиращ се в община Обердинг в Горна Бавария. Той предположил, че може да става въпрос за голяма дива котка, и успял да заснеме животното. Записът бил предоставен за анализ на експерт още същата нощ. Според полицията ловецът е преценил, че заснетото животно може да е пума.

Гористият природен резерват се намира в окръг Ердинг, само на няколко километра от летището в Мюнхен.

Властите засега нямат информация откъде би могло да е дошло животното. По данни на окръжната администрация на Ердинг в района няма информация за цирк, в чиито спектакли участват големи котки.

Местните власти призоваха жителите да бъдат предпазливи и незабавно да се свържат с полицията, ако забележат животното или разполагат с информация за местонахождението му. Хората в района са посъветвани също да не пускат кучетата си свободно.

"Не оставяйте и малки деца да играят без надзор", предупреди окръжната администрация във Фейсбук.

Подобни сигнали за големи котки на свобода в Германия и преди са предизвиквали мащабни акции по издирвания, които впоследствие са се оказвали фалшива тревога.

През 2023 г. полиция и ловци издирваха около 30 часа предполагаема лъвица в Клайнмахнов край Берлин. В крайна сметка властите стигнаха до заключението, че забелязаното животно най-вероятно е било дива свиня.

През 2025 г. сигнал за предполагаема пума край езерото Гайзелтал в източната провинция Саксония-Анхалт също доведе до мащабно издирване. По-късно експерт заключи, че заснетото животно вероятно е било домашна котка.

При други подобни случаи в Германия предполагаемите хищници дори са се оказвали плюшени играчки, включително при сигнали в Куксхафен и Франкфурт.