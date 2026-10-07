Франция привика иранския посланик заради "кампания на дезинформация" на Техеран

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Франция извика посланика на Ислямска република Иран, за да изрази протест срещу "кампанията на дезинформация", предприета от иранските власти във връзка с ученическото протестно движение във Франция, съобщи говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

"Пред посланика беше изтъкнато абсолютно недопустимото естество на неверните материали, разпространявани онлайн от официални профили на иранското външно министерство, както и неоснователният характер на привикването на нашия посланик в Техеран на 6 октомври", заяви Паскал Конфаврьо.

"Тези недостойни провокации трябва да бъдат прекратени".

По-рано Иран извика френския посланик в Техеран във връзка с продължаващите ученически протести във Франция, обвинявайки Париж в "насилствено отношение" към демонстрантите и в сериозни нарушения на човешките права, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Френските власти отхвърлиха тези обвинения и определиха публикуваното от официални ирански източници съдържание като невярно и подвеждащо.