Тръмп: Лаборантката в Сибир не е умряла от биологични оръжия

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Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че смъртният случай в руската Иркутска област се дължи на разработването на биологично оръжие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не мислим така“, заяви Тръмп пред репортери, отговаряйки на журналистически въпрос дали смъртта на лаборантката в Русия е била в резултат на биологично оръжие.

„Ще разберем съвсем скоро, но не мислим, че става дума за инцидент, свързан с химическо оръжие", заяви Тръмп, цитиран от Франс прес. "Те казват, че ситуацията е напълно под контрол", допълни Тръмп, визирайки твърденията на руски представители.

28-годишната лаборантка Даря Шипилова се разболя и почина миналата седмица при неизяснени обстоятелства в Иркутския противочумен институт.

Русия е уведомила надлежно СЗО за починалата от чума лаборантка в Иркутския противочумен институт, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и обвини медиите в разпространение на неверни информации за случая.

СЗО посочи, че на този етап не може да извърши пълна оценка на рисковете заради липсата на пълна картина на ситуацията. Организацията се опитва също така да провери информация в медии, според която втори служител е заболял от пневмония с неустановена причина.

Здравната организациязаяви във вторник, че си сътрудничи с руските власти, след като бе съобщено за смъртта на лаборантката.

"Първоначалната оценка на рисковете на ООН, която се основава на достъпна информация, сочи, че рискът е от умерен до слаб за Иркутск, слаб за Руската федерация като цяло и много слаб за европейския регион", каза говорител на СЗО Кристиан Линдмайер на пресконференция в Женева.

Тръмп обяви, че има насрочен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин. Двамата ще обсъдят евентуалния случай на чума в сибирски изследователски институт.