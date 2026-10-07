Сблъсъци на протест в Лондон, петима са арестувани

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Демонстранти влязоха в сблъсъци, а полицията извърши арести по време на протести в Лондон на годишнината от смъртоносните нападения на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Петима души бяха арестувани за подбуждане към расова омраза, след като се предполага, че са викали или скандирали лозунги, призоваващи за интифада, по време на протест пред централата на Съвета на представителите на британските евреи (Board of Deputies of British Jews) в лондонския район Камдън, който полицията определи като „спонтанен“.

Днес се навършват три години от нападенията на 7 октомври, при които предвождани от „Хамас“ бойци нахлуха в Израел, убиха около 1200 души, повечето от които цивилни, и взеха за заложници над 250 други.

Провеждаха се и редица пропалестински студентски демонстрации въпреки призивите те да бъдат забранени или преместени за друга дата.

Около 100 пропалестински демонстранти преминаха в шествие по улиците на Лондон, скандирайки „Свободна, свободна Палестина“ и „Свобода за хората, свобода за земята“, а група в края на шествието носеше плакат с надпис: „Потомци на оцелели от Холокоста срещу геноцида в Газа“.

Контрапротестиращи с израелски знамена и плакати с надпис „Спрете лъжата за геноцид в Газа“ се събраха край площад „Ръсел“.

Чуваха се викове „Измет“, насочени към пропалестинските демонстранти, както и скандирания: „Поддръжниците на терористи - вън от нашите улици“.

Лондонската полиция съобщи, че двама души са били арестувани по време на протеста в централната част на Лондон. Единият за нарушаване на наложените условия за провеждането му, а другият за нападение, пише БТА.

Пропалестински демонстрации, организирани от студентски дружества, се проведоха и в университетите в Единбург и Глазгоу.

Решението да се проведат шествия в подкрепа на Палестина в сряда предизвика остри реакции, като представители на еврейските студенти определиха плановете като „възмутителни“.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг определи планираните демонстрации като „срамни“, а министърът на образованието Луси Пауъл призова студентите „да проявят емпатия и да протестират в друг ден“.

Отделно от това лондонската полиция съобщи: „По-рано тази сутрин служители извършиха арести по време на спонтанен протест пред Съвета на представителите на британските евреи в Камдън.

Петима души бяха арестувани за подбуждане към расова омраза във връзка с предполагаемо отправяне на викове или скандирания, призоваващи за интифада. Те остават в полицейски арест. Протестът в Камдън вече приключи.“

Очаква се по-късно днес Съветът на представителите на британските евреи да организира възпоменателно бдение на „Ричмънд терас“, непосредствено до „Уайтхол“.

Междувременно говорител на Университета в Лийдс съобщи, че от територията на университета са били премахнати надписи, направени с тебешир, някои от които гласели „Ционизъм = расизъм“, от място, където еврейски студенти се събирали за възпоменателно бдение по повод годишнината.

Ръководствата на университетите бяха посъветвани да преразгледат мерките си за сигурност и да поддържат тесен контакт с еврейските организации преди студентските демонстрации.

Премиерът Анди Бърнам не коментира демонстрациите, но по повод годишнината от 7 октомври увери британската еврейска общност: „Ние сме с вас“ в борбата срещу антисемитизма.

Той определи увеличаването на проявите на антисемитизъм във Великобритания от 2023 г. насам като обезпокоително, но заяви, че правителството му е решено да защитава британските граждани „от отвратителната омраза“.

Израелското посолство в Лондон заяви, че през трите години след нападенията на „Хамас“ във Великобритания се наблюдава „значително нарастване на антисемитизма, като евреи са подложени на сплашване и омраза по улиците, в училищата, университетите и онлайн“.