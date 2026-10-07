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Льокорню: Гневът на младите не идва от нищото

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Премиерът на Франция Себастиан Льокорню КАДЪР: Екс/@SebLecornu

Премиерът на Франция Себастиен Льокорню заяви тази вечер, че силите на реда нямат инструкции да влизат в сблъсъци с гимназистите, предаде Франс прес.

Тези уверения Льокорню даде в навечерието на поредния ден на общонационални протести на гимназистите във Франция, насрочени за утре.

"Гневът на младите не идва от нищото. Никой не може да остане безразличен към страховете, които те формулират“, заяви още премиерът, цитиран от БТА. 

Той подчерта, че първите решения на правителството в отговор на исканията на френските гимназисти и техните преподаватели ще бъдат представени в края на месеца.

Премиерът на Франция Себастиан Льокорню КАДЪР: Екс/@SebLecornu

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