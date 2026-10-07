Закриха сайт за продажба на интимни снимки на хиляди жени от хакнати профили

Съвместна операция на френските и американските власти доведе до закриване на онлайн платформа, която е разпространявала изображенията на хиляди жени, включително на непълнолетни, придобити чрез изнудване, киберкражби или без съгласието на жертвите, предаде ДПА, позовавайки се на френските прокурори.

Двама братя, на 21 и 25 г., са били арестувани в северната част на Франция и са заподозрени, че са основните оператори на платформата, съобщи прокуратурата в Париж. Иззети са цифрови активи на стойност повече от 700 хил. евро.

Съобщава се, че изображенията идват от хакнати профили в социалните мрежи, както и при случаи, когато възрастни спечелват доверието на малолетни в интернет и ги принуждават или подвеждат да изпратят голи снимки. В материалите е имало и т.нар. отмъстително порно – интимни снимки, които първоначално са снимани със съгласие, но след това са разпространени от бившия партньор без разрешение от страна на заснетото лице и целта е да му навредят и да го унижат. Това често пъти се случва след прекратяване на интимна връзка.

Властите съобщават, че са засегнати жени от различни националности и възрасти, включително малолетни.

Според прокуратурата потребителите на сайта са били окуражавани да изпращат детайли за самоличността на жертвите в замяна на награди във виртуална валута.

Жертвите са били каталогизирани с истинските им имена, като профилите им са съдържали детайли като възраст, местожителство, месторабота, както и десетбална оценка от потребителите на платформата.