18-годишен готвил атентат с автомат в най-големия мол в САЩ

Федералното бюро за разследване (ФБР) заяви, че е предотвратило подготвяно от 18-годишен младеж нападение срещу най-големия търговски център в САЩ - „Мол ъв Америка“ (Mall of America), който се намира в град Минеаполис, щата Илинойс предаде Асошиейтед прес.

Младежът е бил обект на разследване в продължение на близо две години. Той е обменял съобщения с таен информатор, преди агентите под прикритие да му продадат автомат AK-47 и 200 патронa, става ясно от обвинителния акт, внесен от федералния прокурор Даниел Розен.

Шейхдун Абдулахи Мохамуд е бил арестуван във вторник в обществен парк в Ричфийлд, на няколко километра от „Мол ъв Америка“, след като е платил на таен агент на ФБР, представящ се за член на „Ислямска държава“, 600 долара за оръжието и боеприпасите.

Мохамуд многократно е потвърждавал в текстовите си съобщения, че възнамерява да извърши атентат срещу хора, които не изповядват исляма, пише БТА.

„Това беше радикализиран млад мъж, който трябваше да бъде следен“, заяви пред журналисти прокурор Розен, като похвали разследването на ФБР. Агентите „успяха да разкрият заплахата и да я предотвратят, преди обвиняемият да осъществи намерението си да убие, по неговите собствени думи, може би между 30 и 60 души“, добави федералният прокурор.