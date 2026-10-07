Европейски представители: Изненадваща ще е евентуална руска атака срещу НАТО

Евентуална руска силова акция срещу страна от НАТО - хипотеза, която все по-често се обсъжда в Европа - няма да се случи там, където е най-вероятно да бъде очаквана, например в Сувалкския коридор, заявиха в сряда европейски представители и изследователи, цитирани от Франс прес.

„В деня, в който, хипотетично, нещо се случи, то няма да бъде предвидено. Ще бъдем изненадани, както винаги сме били изненадвани“, заяви Гийом Олание, генерален директор по международните отношения и стратегия към френското министерство на въоръжените сили.

През последните месеци европейски представители приписват на Русия все повече враждебни действия, понякога наричани хибридни военни действия, и изказват хипотезата, че Русия един ден може да се опита да тества устойчивостта на НАТО, вероятно чрез въоръжено навлизане на територията на Алианса, по-специално в балтийските държави.

Сред често споменаваните чувствителни точки е Сувалкският коридор, дълъг близо 80 километра участък на границата между Литва и Полша, който свързва Беларус с руската Калининградска област. Друга такава точка е естонският град Нарва, където живее значително рускоезично население.

„Толкова много сме говорили за Сувалки и Нарва, че ако някой ден нещо се случи, при всички положения то ще бъде нещо различно“, заяви Олание по време на форум, наречен Стратегическите срещи на Средиземноморието, провеждащ се в Тулон, в Южна Франция.

Той добави, че „предизвикателството е да можем да мислим за максимално широк набор от възможни сценарии“, така че да имаме предварително обмислени идеи как да реагираме.

Неговият литовски колега, директорът по отбранителната политика Вайдаутас Урбелис, също омаловажи хипотезата за атака срещу коридора.

„Представете си, че сте в Москва, кое е най-слабото място? Сувалки или някъде другаде?“, попита той, като подчерта, че има други, по-лесни цели и че едно навлизане не би трябвало да бъде с такъв мащаб, за да отслаби НАТО.

„Окупацията на която и да е територия на Алианса би означавала края на Алианса“, заяви той, цитиран от БТА.

Хипотезата за операция в Нарва „е един от най-малко правдоподобните сценарии, който постоянно се връща в дискусиите“, заяви от своя страна Кристи Райк, директор на естонския мозъчен тръст Международен център за отбрана и сигурност.

„Ако Русия иска да направи още нещо, за да ескалира ситуацията, тя ще го направи по начин, който ще ни изненада“, каза тя.

Експертката подчерта, че степента на подготовка на Естония прави малко вероятна операция срещу града, подобна на тази, с която Русия превзе Крим през 2014 г., когато неидентифицирани, но подкрепяни и ръководени от Русия военнослужещи поеха контрола над ключови точки на украинския полуостров.