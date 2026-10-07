Путин: Готови сме да допринесем за посредническите усилия във войната в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пезешкиан поздрави Путин за рождения му ден

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан и руският му колега Владимир Путин обсъдиха дипломатическите усилия на някои държави за намаляване на напрежението в региона, като Путин заяви, че Русия подкрепя подобни инициативи и е готова да съдейства на тези дипломатически усилия, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Двамата подчертаха необходимостта от запазване и укрепване на двустранното стратегическо сътрудничество между Техеран и Москва по време на телефонен разговор днес.

Пезешкиан поздрави Путин за рождения му ден и пожела на Русия и нейния народ просперитет и успех. Той изтъкна също положителната и възходяща тенденция в отношенията между двете страни и значението на продължаването на сътрудничеството в различни области.

Путин благодари на Пезешкиан за поздравленията по случай рождения му ден и пожела мир, просперитет, сигурност и успех на Иран и иранския народ.

Руският президент заяви, че сътрудничеството между Техеран и Москва в рамките на договора им за всеобхватно стратегическо партньорство продължава въпреки развиващите се събития и процеси в региона.

Путин изтъкна също историческата устойчивост на иранския народ пред нападенията, като заяви, че смелостта на Иран е привлякла вниманието и възхищението на международната общност.

Русия и Иран, две от най-силно санкционираните държави в света и дългогодишни съюзници, значително укрепиха военните и икономическите си връзки след руската инвазия в Украйна през 2022 г., припомня Франс прес, цитирана от БТА.

Повече от седем месеца след началото на израелско-американската офанзива срещу Иран преговорите между Вашингтон и Техеран изглежда са стигнали до задънена улица.

Въпреки сключването на примирие през април, последвано от меморандум за разбирателство през юни, военните действия бяха възобновени през юли около стратегическия Ормузки проток.

Техеран твърди, че контролира този воден път, през който преди войната преминаваше една пета от световните доставки на въглеводороди, и ограничава морския трафик през него. Вашингтон от своя страна наложи морска блокада на иранските пристанища.

В края на септември руският външен министър Сергей Лавров заяви пред Общото събрание на ООН, че Москва е готова да помогне за стабилизирането на ситуацията в Ормузкия проток и Персийския залив.