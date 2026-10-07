Умря възрастната жена, която свали правителството на Испания

Почина възрастната жена, чието изгонване от апартамент под наем предизвика протести в цяла Испания срещу жилищната криза. Новината бе съобщена от съюза на наемателите.

87-годишната Марикармен Абаскал беше насилствено изведена на носилка от апартамента си, в който живееше повече от 70 години, през септември, след като не успя да си позволи да плати увеличението на наема. След изгонването тя беше приета в болница, пише Би Би Си.

„С прискърбие съобщаваме, че Марикармен почина днес", се казва в изявление на Мадридския съюз на наемателите, в което се добавя, че нейната ситуация е белязала „повратна точка в историята на тази страна".

Случаят с възрастната жена буквално взриви политическата сцена в Испания през последните няколко седмици. Абаскал живее във въпросния апартамент в квартал Ретиро в Мадрид от 1956 г. Тогава тя била едва на 17 години.

Собственикът на сградата обаче се сменя през 2018 г. и новият собственик оспорва стария ѝ договор за наем. 87-годишната жена получава 1350 евро пенсия, а цената на новия наем е 1650 евро на месец.

На 23 септември Абаскал е принудително изведена от жилището, в което живее от 70 години. Случаят предизвика масови протести в страната. Още същата вечер близо 10 000 души се събраха на протест в Мадрид, такъв имаше и в Барселона, Валенсия, Севиля и други големи градове.

Основният лозунг беше „Ni una Maricarmen más" – „Нито една Марикармен повече". Протестите бързо ескалираха и исканията вече бяха общи - да се ограничи ръстът на наемите, договорите да бъдат по-дълги и по-сигурни, уязвимите групи да бъдат защитени от принудително извеждане.

Под натиска на протестите правителството на Педро Санчес ускори приемането на пакет от мерки за жилищната криза. Правителството дори предложи мораториум върху някои извеждания до 2030 г., както и по-строги правила за краткосрочните наеми. Тези мерки получиха името „decreto Maricarmen" в испанските медии.

На 29 септември е постигнато споразумение, според което възрастната жена трябва да се върне в дома си. Новият договор е за 8 години, а наемът не трябва да надхвърля 30% от доходите ѝ.

На 2 октомври обаче испанският парламент отхвърли двата декрета. Стъпка, която допълнително разпали протестите. На следващия ден хората вече не протестираха само за възрастната си съгражданка, а за по-добри условия за жилищата.

След провала на декрета на 6 октомври Санчес обяви предварителни парламентарни избори на 29 ноември тази година.

Марикармен Абаскал, която все пак получи разрешение да се върне в дългогодишния си дом, е починала в болница „Грегорио Мараньон", преди да успее да се върне у дома.

След смъртта ѝ двата най-големи синдиката в Испания обявиха планове за общонационална 24-часова стачка на 11 ноември.