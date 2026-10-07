Грета Тунберг на пропалестинска демонстрация в Берлин (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколкостотин души тази вечер излязоха на демонстрация в Берлин, за да изразят подкрепата си към палестинците в ивицата Газа, предаде ДПА.

Сред участниците в протеста, който съвпадна с третата годишнина от оглавената от „Хамас“ атака срещу Южен Израел, бе и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Демонстрантите, които бяха предимно млади хора, се събраха в квартал „Кройцберг“. Те развяваха палестински знамена и носеха плакати. На протеста имаше засилено присъствие на служители на реда. Близо до демонстрантите се събраха десетина души, които развяваха израелски знамена.

Полицията заяви, че няколко протестиращи са били арестувани за показване на забранени символи, включително на групировката „Хамас“, която Германия класифицира като терористична организация.

Участниците в протеста скандираха „Да живее Палестина“, а на един голям плакат беше написано: „Един геноцид не оправдава друг". По-късно демонстрантите се отправиха на шествие към площад „Херманплац“ в квартал „Нойкьолн“, съобщи БТА.

При оглавяваното от „Хамас“ клане на 7 октомври 2023 г. бяха убити 1200 души, а 251 души бяха взети за заложници. В отговор Израел предприе военна офанзива в ивицата Газа. Това доведе до продължителна война, в която бяха убити десетки хиляди хора.