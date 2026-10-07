Хутите поеха отговорност за атака със загинали срещу летища в Саудитска Арабия

Трима души бяха убити при атаки срещу две летища в Саудитска Арабия, съобщи днес саудитската Главна служба за гражданска авиация, цитирана от Асошиейтед прес.

Саудитските власти не обвиниха никоя страна за атаките срещу летището в Абха и международното летище „Крал Халид“ в Рияд, но подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен по-рано заявиха, че са извършили нападения срещу двете летища.

При атаката срещу летището в Абха са били убити граждани на Мароко и Алжир, а други 28 души са били ранени. При атаката срещу летище „Крал Халид“ е бил убит судански гражданин, а други осем души са били ранени, съобщиха официални представители.

По-рано днес подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен поеха отговорност за нови атаки срещу двете летища и военни обекти в съседна Саудитска Арабия в момент, когато кралството се оказва все по-дълбоко въвлечено в най-новия фронт на войната с Иран, която застрашава и ключов морски маршрут, представляващ алтернатива на Ормузкия проток, пише БТА.

Докато саудитската столица отново е обект на атаки, тази седмица около резервоари за гориво и друго оборудване на държавната саудитска петролна компания „Арамко“ (Aramco) в близост до летището в Рияд бяха изградени нови защитни ограждения, наподобяващи клетки. През последните дни петролни и военни обекти в кралството, което е най-големият износител на петрол в света, бяха обект на атаки.

Военният говорител на хутите бригаден генерал Яхия Сария заяви в социалните мрежи, че бунтовниците са изстреляли балистични ракети и дронове срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд. Говорителят на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу хутите, генерал-майор Турки ал Малики заяви, че силите ѝ са прехванали балистична ракета северно от Рияд. Полетите бяха временно нарушени, сочат данни на „Флайтрадар24“.