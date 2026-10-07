Тръмп иска негов голф комплекс да стане президентска резиденция

Доналд Тръмп заяви, че би искал луксозен голф комплекс, който той притежава във Флорида, да бъде превърнат в охранявана „президентска резиденция“, вдъхновена от известната резиденция „Кемп Дейвид“, предаде Франс прес.

Около новият проект, за който първоначално съобщиха местни медии и който впоследствие беше потвърден от американски представител, има голяма неяснота, особено що се отнася до евентуалните финансови ползи за семейство Тръмп.

„Това ми беше предложено от армията и „Сикрет сървис“ - службата за охрана на американските политически фигури“, заяви президентът по време на разговор с журналисти в Овалния кабинет, като определи идеята като „много добра“.

Американският президент, бивш предприемач в сферата на недвижимите имоти и страстен привърженик на строителството, започна множество строителни проекти след завръщането си в Белия дом и постоянно размива границата между официалната си длъжност и частните си интереси.

Той изтъкна сигурността на имота, отбелязвайки, че „няма високи сгради, които да го доминират“, и добави, че той се намира „на две минути от летището“ в Палм Бийч.

„Това няма да бъде за мен. Това ще бъде за всички бъдещи президенти“, увери той, като добави, че имотът му разполага с „едно от най-добрите голф игрища в света“.

Нито Доналд Тръмп, нито Белият дом уточниха дали семейството на президента ще получава възнаграждение за предоставянето на голф комплекса или дали правителството ще стане негов собственик.

80-годишният милиардер и без това разглежда голф комплексите си като филиали на Белия дом. Той приема там чуждестранни лидери. Съвсем наскоро той направи това в Ирландия, както и миналата година в Шотландия, където беше сключено търговско споразумение с Европейския съюз. През декември именно в друг имот на семейство Тръмп във Флорида ще се проведе срещата на върха на Г-20, съобщи БТА.

Ако проектът бъде реализиран, това би представлявало радикална промяна в обстановката. Имотите на Доналд Тръмп са известни с пищната си и претрупана декорация. Американският президент посещава по някой от тях почти всеки уикенд, но избягва „Кемп Дейвид“, военна база насред природата в близост до Вашингтон, която е по-аскетична и където гостите са настанявани в дървени хижи.

„Кемп Дейвид“ е бил домакин на множество важни дипломатически преговори. Мястото дава името си на Споразуменията от Кемп Дейвид от 1978 г., подписани от Египет, Израел и Съединените щати и договорени именно там.