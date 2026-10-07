Пропалестински организации искат бойкот на концерт на Андреа Бочели в Петра

Няколко пропалестински организации призоваха днес за бойкот на концерта на италианския оперен певец Андреа Бочели на 27 ноември в древния град Петра в Йордания, като го обвиняват в „публична подкрепа“ за Израел, предаде Франс прес.

„Призоваваме ви да бойкотирате концерта на Андреа Бочели заради неговата публична и дългогодишна подкрепа за израелския враг. Не купувайте билети! Изискайте отмяната на концерта“, се посочва в изявление на един от подписалите го участници, движението „Бойкот, изтегляне на инвестиции и санкции“.

През 2022 г. Андреа Бочели пя на стадион в Тел Авив пред публика, сред която беше и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху. Тогава Бочели пренебрегна дългогодишните призиви на пропалестински активисти за бойкот на Израел.

През 2010 г. той също така пя в Лос Анджелис на благотворителна вечер за набиране на средства в подкрепа на израелската армия. През последните години тенорът беше и сред малкото световноизвестни музиканти, които са се изявявали пред американския президент Доналд Тръмп.

„Недопустимо е Петра, едно от най-емблематичните места в Йордания и арабския свят, да се превръща в трибуна за човек, който е набирал средства в полза на окупационната армия“, заявява местният клон на движението „Бойкот, изтегляне на инвестиции и санкции“.

От своя страна Суха Баваб, изпълнителен директор на организацията, която организира концерта, представя събитието като възможност за популяризиране на Йордания. „Посрещането на творец от мащаба на маестро Андреа Бочели в Петра представлява възможност да представим Йордания пред целия свят и да укрепим статута ѝ като дестинация, съчетаваща културно наследство и културни преживявания“, казва тя, цитирана от БТА.

Концертът е част от световното турне на Бочели, озаглавено „Романца“, с което той отбелязва 30 години от началото на кариерата си.

Древният град Петра, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, е известен с монументалните си червено-розови храмове. Той е най-популярната дестинация за чуждестранните туристи в Йордания.