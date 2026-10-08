Гърция и САЩ договориха отбранителни сделки за 4 млрд. долара и ново стратегическо партньорство

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Споразумения на стойност 4 млрд. долара по американската програма Foreign Military Sales (FMS), предоставяне на бронирани машини Stryker на Гърция и ново сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на Флорида са сред основните резултати от Шестия стратегически диалог Гърция–САЩ, проведен в Атина.

Диалогът беше председателстван от външните министри Йоргос Герапетритис и Марко Рубио.

Основен акцент е допълнителното укрепване на отбранителното сътрудничество. Сделките за 4 млрд. долара по FMS са насочени към дългосрочните отбранителни планове на Гърция и повишаване на оперативната съвместимост между въоръжените сили на двете държави.

Гърция и САЩ ще проучат и нови възможности за сътрудничество между отбранителните си индустрии, включително в областта на новите технологии.

Предвижда се предоставяне на бронирани машини Stryker, а Гърция официално се включва и в американската програма State Partnership Program.

Това ще създаде постоянна рамка за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на щата Флорида.

Общата декларация обхваща значително по-широк кръг от области, икономика, енергетика, технологии, киберсигурност, корабоплаване, борба с тероризма, нелегалната миграция и опазването на културното наследство.

Двете държави планират по-тясно сътрудничество в областта на високопроизводителните изчисления, киберсигурността и напредналите технологии, включително чрез участието на Гърция в инициативата Pax Silica.

В енергетиката отново е подчертана ролята на Вертикалния газов коридор, както и сътрудничеството при проучванията за въглеводороди.

Подписано е и споразумение, свързано със сертифицирането на американски моряци, работещи на кораби под гръцки флаг.

В областта на културата е удължено споразумението за защита на културното наследство и борба с незаконния трафик на културни ценности.

Преди срещата си с премиера Кириакос Мицотакис, Марко Рубио определи отношенията между Гърция и САЩ като „исторически съюз" и посочи икономиката, енергетиката и търговията като области, в които сътрудничеството може да бъде разширено още повече.

Шестият стратегически диалог показва, че отношенията между Атина и Вашингтон вече се разгръщат далеч отвъд традиционната сфера на отбраната – към енергетика, инвестиции, технологии и корабоплаване.