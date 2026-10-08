Разкриха първите думи на Криста Пайк, оцеляла след два опита за екзекуция

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Осъдената на смърт Криста Пайк се събудила „ядосана и объркана" след неуспешната екзекуция.

Първите ѝ думи били: „Къде съм?" и „Кои сте вие?", разказа адвокатът ѝ Ранди Спайви по време на пресконференция, съобщава Би Би Си.

50-годишната Пайк е осъдена на смърт за убийството на Колийн Слемър, извършено през 1995 г. заедно с тогавашния ѝ приятел. На 30 септември в Тенеси срещу нея са били приложени две дози смъртоносна инжекция, но тя е оцеляла.

Според медицински експерти и адвокатите ѝ случилото се е безпрецедентно. По техни данни няма друг затворник в САЩ, който да е оцелял след смъртоносна инжекция като метод за изпълнение на присъда.

В сряда съд разпореди щатът Тенеси да съхрани всички доказателства, свързани с проваления опит за екзекуция.

Пайк продължава да получава интензивни медицински грижи. По думите на адвокатите ѝ ръцете и краката ѝ са прикрепени към леглото в болницата.

Спайви заяви, че в продължение на дни юридическият екип е смятал, че Пайк е мозъчно мъртва и че във всеки момент може да бъде изключена от апаратите, които поддържат живота ѝ.

Но във вторник, в момент, който адвокатът определи като „шок за всички", тя започнала да говори. Пайк си спомняла само ограничени подробности от опита за екзекуция.

По думите на Спайви тя дори е помогнала на екипа, извършващ процедурата, да открие вена на ръката ѝ. По време на поставянето на инжекцията била спокойна и учтива.

След това се събудила в болницата с тръба в гърлото и сред хора, които не познавала. И двете ѝ ръце са „изключително подути", каза адвокатът.

„Не знаем какви ще бъдат последствията от всичко това" за психическото ѝ състояние, заяви Спайви. Той добави, че преживяното я е оставило „ядосана и объркана".

Пайк има и кръвен съсирек в едната ръка, пневмония и все още не може да преглъща.

Тя се смята за единствения човек, оцелял след опит за екзекуция чрез смъртоносна инжекция.

След като станало ясно, че Пайк няма да почине дори след две дози пентобарбитал, тя била откарана в болница. Там останала в безсъзнание в продължение на дни, докато лекарите се опитвали да изчистят организма ѝ от въведения препарат. По-рано в сряда адвокатите на Пайк се явиха пред съдия на извънредно заседание. Те поискаха всички доказателства от неуспешната екзекуция да бъдат съхранени, тъй като те могат да станат основа на бъдещ съдебен иск срещу щата.

Адвокатът Люк Иен започна заседанието, като описа „препятствията", които са затруднили комуникацията с Пайк.

„До вчера нашата клиентка беше в безсъзнание и не можеше да комуникира", заяви той пред съдия И'Шиа Майлс. По думите му сега Пайк „говори ограничено".

Заместник-главният прокурор на Тенеси Уил Айърс обърна внимание на „необичайната процесуална ситуация". Според него извънредното искане не е необходимо, тъй като щатът и без това е задължен да съхранява доказателствата.

Съдия Майлс все пак разпореди да бъде запазено „всичко, което е било в самото помещение", включително венозните линии и спринцовките, както и отпадъците от процедурата – опаковки, инструкции и етикети.

Съдът поиска също да бъде предоставена документация за психологическото състояние на Пайк преди, по време и след опита за екзекуция на 30 септември.

Съдията предупреди властите да проявят „особено внимание", за да не бъде изгубена или случайно изтрита информация, която може да се окаже важна за бъдещото дело.

На въпрос дали щатът възнамерява да насрочи нова дата за екзекуцията на Пайк, прокурорът заяви, че не знае.Губернаторът на Тенеси Бил Лий разпореди всички екзекуции в щата да бъдат преустановени до края на годината. Той заяви, че иска да получи отговори за причините, довели до провала на процедурата.

Ръководителят на затворите в щата също обяви, че ще подаде оставка след неуспешната екзекуция.

Адвокатът Люк Иен поиска съдът да позволи на Пайк да разполага с телефон, за да може да разговаря със защитниците си, както и те да имат „непрекъснат и свободен достъп" до нея.

По думите му при един от последните опити за посещение адвокатите са чакали повече от два часа, преди да получат достъп до клиентката си.

Иен заяви още, че служители на затворите в Тенеси държат Пайк „окована" за болничното легло, въпреки че медицинският персонал е поискал белезниците да бъдат свалени.

Защитата поиска също Департаментът по наказанията на Тенеси да бъде задължен да уведомява адвокатите най-малко 48 часа предварително, ако Пайк бъде преместена от болницата в друга държавна или правителствена медицинска институция.

Пайк е била на 18 години, когато заедно с тогавашния си приятел Тадарил Шип е пребила, измъчвала и убила 19-годишната Слемър. Двете момичета са се познавали от учебен лагер за проблемни младежи.

По време на престъплението Шип е бил на 17 години. Поради възрастта си той не е могъл да получи смъртна присъда и остава в затвора.