3 бебета са загинали при руските ракетни атаки в Северна Украйна

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Жертвите при вчерашните руски удари по Украйна станаха 28, включително пет деца в жилищна сграда, поразена от ракета в град Прилуки, Северна Украйна, съобщиха Франс прес и Укринформ.

Силният взрив в Прилуки в Черниговска област изпочупи прозорци и превърна половината от пететажната жилищна сграда в димящи руини.

Президентът Володимир Зеленски каза, че три от жертвите са едва на 12-месечна възраст, а друга на осем години. Вечерта изпод развалините е извадено тялото на още едно дете, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Украинските власти заявиха, че общо при удара в Прилуки са убити 20 души.

Сред ранените има седем деца, каза Зеленски и обвини Русия, че съзнателно атакува "обикновени градове и живота на обикновени хора", предава БТА.

"Продължаващата употреба на ракети срещу Украйна, срещу народа ни, децата ни, е напълно умишлено избран начин за терор", каза той.

"Бяхме си вкъщи и спяхме", каза пред АФП Олена Саюн, 40-годишна масажистка. "Прозорците ни се изпочупиха от взривната вълна. Слава Богу, успяхме да прикрием детето с телата си. Мъжът ми получи няколко порезни рани, аз също."

"Детето току-що получи нервен срив, много се уплаши. Веднага изтичахме в банята и докато всичко в жилището се взривяваше на парчета, ние стояхме там."

До удара, който според местни жители е бил нанесен към 06:30 ч. сутринта, се стигна, след като във вторник Зеленски предупреди, че предстои "масирана" руска атака с основна цел украинската енергетика.

Двама души бяха убити и след като ракета порази многоетажна жилищна сграда в Кременчук в Централна Украйна, а още двама в Олександрия, добави той, като по думите му ранените при вчерашната атака срещу Украйна са 100.

В Киев двама души загинаха в пожар, причинен от удар в гъстонасления Дарницки район, съобщи кметът Виталий Кличко.

Удари по-късно през деня отнеха живота на още двама души, допълни той.

Руската армия заяви, че е атакувала военнопромишлени обекти в Киев и други градове. Ударите на Москва съвпаднаха със 74-ия рожден ден на руския президент Владимир Путин, което накара Зеленски да ги определи като "подадрък за рождения ден на Путин".

Датата съвпадна и с 20-годишнината от смъртта на критичната към Кремъл руска журналистка Анна Политковска, която бе убита в Москва през 2006 г., допълва ДПА.

В окупираната от Русия част на Херсонска област двама души, включително момиче в тийенейджърска възраст, загинаха при удар с дрон, написа в Телеграм проруският губернатор на областта.

Още двама души бяха убити при удар с дрон по село в района на анексирания от Москва украински град Донецк, съобщи назначеният от Русия кмет на града Алексей Кулемзин.

Зеленски заяви, че при "справедливия отговор" на Украйна на руските удари са били поразени петролни обекти и учебен полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област.