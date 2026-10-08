В Тексас прекъснаха предизборната реч на Тръмп

Протестиращи прекъснаха на няколко пъти предизборна проява на президента на САЩ Доналд Тръмп в Сан Антонио, Тексас. Американският лидер пристигна в южния щат, за да агитира в подкрепа на борещия се за място в Сената негов съпартиец Кен Пакстън, предаде Асошиейтед прес.

Президентът бе прекъснат на няколко пъти, а в един от случаите от демонстрант, който беше застанал съвсем близо до сцената. Тръмп за кратко се отдръпна от микрофона, предава БТА.

"Отива си вкъщи при мама", каза президентът. "Но това, което не знае, е, че майка му е гласувала за Тръмп."

Другите демонстранти се появяваха един след друг, като предизборната проява беше прекъсната поне шест пъти. Някои от тях бяха изведени от залата с полиция.

Тръмп отначало просто се опитваше да продължи да говори въпреки освиркванията от множеството. Но когато апострофиранията от място все така продължаваха, той заяви: "Тези хора определено не ми изглеждат хубави".

Протестните прояви показват проблемите, пред които е изправена Републиканската партия в Тексас преди тазгодишните междинни избори, отбелязва Асошиейтед прес.

Тексас е най-големият по население от щатите в САЩ, смятани за бастиони на републиканците. През 2024 г. Тръмп спечели там с близо 15-процентна преднина. Но по-малко от месец преди изборния ден ниските рейтинги на президента в съчетание с войната в Иран и високите цени на бензина създадоха заплаха за републиканците в практически всеки щат.

Това е трето посещение на Тръмп в Тексас само за месец. Републиканската партия се опитва да предотврати евентуална синя вълна (т.е. убедителна победа на демократите) в щат, в който най-малко е очаквала да има такава.