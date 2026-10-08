Южна Корея предприема мерки, ако се докаже незаконен износ на горива за Русия

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Южнокорейското Министерство на външните работи заяви, че правителството ще предприеме действия по съдебен ред, ако се докаже, че наистина е имало незаконни доставки на горива за Русия. Повод за коментара станаха медийни публикации, позоваващи се на анализ на данни от пристанища и данни от специализирани сайтове за наблюдение на морския трафик, предаде Ройтерс.

Министерството посочи, че засега не може да потвърди дали южнокорейски горива, включително дизел, са изнасяни за Русия.

Ведомството добави, че споменатите в статията на "Гардиън" стоки като дизелът и самолетното гориво поначало не попадат в ембарговия списък на Южна Корея по отношение на износа на продукти за Москва, предава БТА.