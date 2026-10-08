Нов мост ще свързва Украйна и Румъния

От днес влиза в експлоатация нов мост над река Тиса, който ще свързва Румъния и Украйна, като на същото място ще бъде открит и нов граничен пункт между двете страни, съобщава новинарският сайт Зиаре, позовавайки се на съобщение на Националната компания за администрация на пътната инфраструктура (CNAIR).

"В четвъртък, 8 октомври 2026 г., в 12:30 часа отваряме за движение новия мост над Тиса и откриваме граничния пункт Сигету Мармацией 2. Този обект представлява нова пътна връзка между Румъния и Украйна", заяви CNAIR в съобщение, публикувано във Фейсбук, цитирана от БТА.

Компанията уточни, че движението по моста ще бъде открито на етапи, като в първия етап ще може да преминават само превозни средства за транспорт на пътници с максимална разрешена маса до 3,5 тона (леки и лекотоварни автомобили).

На следващия етап мостът ще бъде отворен за движение и на превозни средства с максимална разрешена маса над 3,5 тона, включително и автобуси.

За декември 2027 г. е планиран третият етап, когато граничният пункт ще бъде разширен с възможност и за преминаване на пешеходци.

Новият мост струва над 50 милиона евро и ще свързва град Сигету Мармацией в Румъния и град Била Церква в Украйна, отбелязва телевизия Диджи 24. Мостът е с дължина 268 метра и е проектиран да издържи най-малко 100 години, според данни, представени от Окръжния съвет на Марамуреш.