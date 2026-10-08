Саудитска Арабия порази десетки военни обекти на хутите в отговор на атаката на летището

Саудитска Арабия обяви, че силите на оглавяваната от нея коалиция са поразили 82 военни обекта на хутите в отговор на атаките срещу саудитски летища на йеменските бунтовници, предаде ДПА. Днес хутите заявиха официално, че са ударили и главното международно летище на Рияд с балистична ракета.

Коалиционните сили са нанесли удари в йеменските области (мухафази) Саад, Мариб, Джауф и Ходейда, заяви говорителят на алианса Турси ал Малики, цитиран от ДПА. Той не изнесе данни за жертви или материални щети.

По-рано Саудитска Арабия каза, че най-малко трима души са загинали при атаките на хутите срещу нейни летища. При нападението срещу аерогарата в Абха са били убити гражданки на Мароко и Алжир, а 28 души са били ранени. При атаката срещу международното летище "Крал Халид" в столицата Рияд е бил убит судански гражданин, а ранените при удара там са осем, предава БТА.

Подкрепяните от Иран хути засилиха атаките си срещу обекти в съседна Саудитска Арабия на фона на ескалацията на бойните действия в Йемен, посочва ДПА.