Бивш съветник на Асад получава защита в Ливан в замяна на информация за САЩ

Бивш сирийски генерал, издирван за престъпления срещу човечеството, е бил приютен и финансово подпомаган с помощта на американските и ливанските власти, установи разследване на BBC News.

Басам ал-Хасан е бил старши съветник на бившия сирийски президент Башар Асад и е ръководил програмата на страната за химически оръжия. След падането на режима на Асад през декември 2024 г. Хасан първоначално е заминал за Иран, а впоследствие е бил преместен в Ливан.

Разследването твърди, че Хасан е получил възможност да остане в Ливан по договореност, в която участват американски и ливански служби. Според запознати с нея той предоставя информация на американските власти, основно по случая с американския журналист Остин Тайс, който изчезна в Сирия през 2012 г.

Миналия месец BBC съобщи, че отвличането на Тайс е било предварително планирано и че Хасан е бил част от командната структура, свързана с операцията.

Според представители на две институции от новото сирийско правителство властите в Дамаск искат Хасан да бъде върнат в Сирия, за да бъде изправен пред съд. Те твърдят, че американските власти предпочитат той да остане в Ливан.

BBC е поискала коментар от ФБР, ЦРУ и ливанската Генерална дирекция за обща сигурност. ФБР не е коментирало конкретно твърденията, като е посочило в по-ранно свое изявление, че основната му цел е да установи фактите около изчезването на Тайс и да допринесе за връщането му.

Медията съобщава, че е прегледала подробен запис от среща между Хасан, представители на ФБР и ЦРУ и ливански служители по сигурността. Според медията на срещата на Хасан са били предложени пребиваване, защита и помощ за покриване на разходите му за живот в замяна на информация.

Източници, запознати със случая, твърдят още, че Хасан получава финансови средства от американските власти чрез посредник. Той е обект на американски санкции.

Не е ясно до каква степен предоставената от него информация е помогнала за разследването на изчезването на Тайс. Според източници от началото на сътрудничеството му не е отчетен значителен напредък по случая.

Според разследването договореността е била постигната през пролетта на 2025 г.

Друг бивш член на сирийския режим е заявил, че е получавал плащания от ФБР за сътрудничество по случая с Тайс. Той твърди, че е предоставял информация постепенно, което му е осигурявало финансиране.

Остин Тайс, бивш американски морски пехотинец и журналист, изчезна през август 2012 г. в Сирия. Оттогава съдбата и местонахождението му остават неизвестни.

Американските власти продължават да разследват случая.

Представителят на семейството на Тайс Фил Елуд заяви, че ако информацията за финансовата и друга подкрепа към Хасан е вярна, това поражда сериозни въпроси. Той настоя Хасан да бъде върнат в Сирия и да бъде изправен пред съд.

Други представители на бившия сирийски режим, които са били свързани с разследването за Тайс и сега се намират извън Сирия.

Мохамад Махлуф, който е работил под ръководството на Хасан и според разследването е бил свързан със задържането на Тайс, се смята, че живее в Ливан.

Сакр Рустум, племенник на Хасан, също е посочван като участник в отвличането на Тайс. Той се намира между Обединените арабски емирства и Ливан. При опит за контакт Рустум е заявил, че предпочита да се съсредоточи върху бъдещето.

Гасан Насур, бивш генерал от сирийската Републиканска гвардия, според бивши членове на Националните отбранителни сили е ръководил затвора, в който Тайс е бил задържан. Той живее със семейството си в Обединените арабски емирства.