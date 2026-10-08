Бивш съветник на Асад получава защита в Ливан в замяна на информация за САЩ

Бивш сирийски генерал, издирван за престъпления срещу човечеството, е бил приютен и финансово подпомаган с помощта на американските и ливанските власти, установи разследване на BBC News.
Басам ал-Хасан е бил старши съветник на бившия сирийски президент Башар Асад и е ръководил програмата на страната за химически оръжия. След падането на режима на Асад през декември 2024 г. Хасан първоначално е заминал за Иран, а впоследствие е бил преместен в Ливан.
Разследването твърди, че Хасан е получил възможност да остане в Ливан по договореност, в която участват американски и ливански служби. Според запознати с нея той предоставя информация на американските власти, основно по случая с американския журналист Остин Тайс, който изчезна в Сирия през 2012 г.
Миналия месец BBC съобщи, че отвличането на Тайс е било предварително планирано и че Хасан е бил част от командната структура, свързана с операцията.
Според представители на две институции от новото сирийско правителство властите в Дамаск искат Хасан да бъде върнат в Сирия, за да бъде изправен пред съд. Те твърдят, че американските власти предпочитат той да остане в Ливан.
BBC е поискала коментар от ФБР, ЦРУ и ливанската Генерална дирекция за обща сигурност. ФБР не е коментирало конкретно твърденията, като е посочило в по-ранно свое изявление, че основната му цел е да установи фактите около изчезването на Тайс и да допринесе за връщането му.
Медията съобщава, че е прегледала подробен запис от среща между Хасан, представители на ФБР и ЦРУ и ливански служители по сигурността. Според медията на срещата на Хасан са били предложени пребиваване, защита и помощ за покриване на разходите му за живот в замяна на информация.
Източници, запознати със случая, твърдят още, че Хасан получава финансови средства от американските власти чрез посредник. Той е обект на американски санкции.
Не е ясно до каква степен предоставената от него информация е помогнала за разследването на изчезването на Тайс. Според източници от началото на сътрудничеството му не е отчетен значителен напредък по случая.
Според разследването договореността е била постигната през пролетта на 2025 г.
Друг бивш член на сирийския режим е заявил, че е получавал плащания от ФБР за сътрудничество по случая с Тайс. Той твърди, че е предоставял информация постепенно, което му е осигурявало финансиране.
Остин Тайс, бивш американски морски пехотинец и журналист, изчезна през август 2012 г. в Сирия. Оттогава съдбата и местонахождението му остават неизвестни.
Американските власти продължават да разследват случая.
Представителят на семейството на Тайс Фил Елуд заяви, че ако информацията за финансовата и друга подкрепа към Хасан е вярна, това поражда сериозни въпроси. Той настоя Хасан да бъде върнат в Сирия и да бъде изправен пред съд.
Други представители на бившия сирийски режим, които са били свързани с разследването за Тайс и сега се намират извън Сирия.
Мохамад Махлуф, който е работил под ръководството на Хасан и според разследването е бил свързан със задържането на Тайс, се смята, че живее в Ливан.
Сакр Рустум, племенник на Хасан, също е посочван като участник в отвличането на Тайс. Той се намира между Обединените арабски емирства и Ливан. При опит за контакт Рустум е заявил, че предпочита да се съсредоточи върху бъдещето.
Гасан Насур, бивш генерал от сирийската Републиканска гвардия, според бивши членове на Националните отбранителни сили е ръководил затвора, в който Тайс е бил задържан. Той живее със семейството си в Обединените арабски емирства.
🔴 US, Lebanon sheltering Syrian general wanted for war crimes — BBC investigation Bassam al-Hassan, former head of Syria's chemical weapons programme and senior Assad adviser, is being protected and funded by US and Lebanese authorities in Lebanon following the Assad regime's collapse in December 2024. The arrangement, struck in spring 2025, grants Hassan residency, protection, and living expenses in exchange for information about American journalist Austin Tice's 2012 abduction in Syria and other intelligence.— NewsTongue (@NewsTongueX) October 8, 2026