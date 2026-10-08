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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23695758 www.24chasa.bg

Сграда се срути в Истанбул, 7 души са под развалините (Видео)

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КАДЪР: Екс/@bpthaber

Рухнаха първите три етажа на седеметажна сграда в района Малтепе в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Седем души са под развалините, като с трима от тях все още не е осъществен контакт, а 14-годишно дете е извадено без опасност за живота.

Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин в 5:40 местно (и българско) време, след което на място са изпратени аварийно-спасителни, медицински и полицейски екипи, както и представители на прокуратурата, която започна разследване по случая.

В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването. Тези от горите етажи са изведени с помощта на спасителните екипи.

По информация на валията на Истанбул Давут Гюл сградата е от 1987 г. Засегнати са четири от общо 33 апартамента.

"В четирите апартамента са регистрирани 14 души. Двама от тях (не са били в сградата, тъй като) са били по родните си места. Петима са спасени. От останалите седем е осъществен е контакт с четирима. За останалите трима продължават спасително-издирвателните операции", заяви валията на Истанбул, цитирана от БТА.

КАДЪР: Екс/@bpthaber
КАДЪР: Екс/@ibrahimta63

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