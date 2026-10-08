Затоплянето уби над 500 000 пингвини на остров Заводовски

Най-голямата колония от пингвини в света е претърпяла срив с две трети за последните 14 години, показва ново проучване, публикувано в сряда в списание Current Biology. Колонията обитава остров Заводовски – част от Южните Сандвичеви острови, близо до Антарктида.

„Това е огромен срив на популацията, равен на загубата на половин милион размножаващи се птици само от този остров", казва ръководителят на изследването проф. Норман Ратклиф, еколог в Британската антарктическа служба (BAS).

Остров Заводовски е част от британската отвъдморска територия „Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови". Той е известен като най-вонящото място на Земята заради сярата, която се процежда от вулкана Къри. Топлината е причината пингвините да избират точно този остров: повечето антарктически пингвини на архипелага гнездят по топлите склонове на вулканите.

При преброяването през 2011 г. на острова са живеели около 600 000 пингвина (Pygoscelis antarcticus) и 90 000 златокоси пингвина.

Екипът на BAS, ръководен от Ратклиф, проведе наземни преброявания и заснемане с дронове от 50 м височина.

Учените смятат, че основната причина за изчезването е изменението на климата. Антарктическите пингвини се хранят предимно с крил, а намаляването на популацията им е свързано с топенето на морския лед. Затоплянето на Антарктическия полуостров и околните води е довело до значително по-високи температури през последните години, което допълнително влошава условията за оцеляването им.

Тази зима донесе рекордни високи температури – аржентинската база Есперанса в северната част на полуострова отчете 15,4 градуса на 6 юни. Учените описаха отклонението като "абсолютно лудо".

Сривът на Заводовски не е изолиран случай. През 2020 г. изследователи установиха спад във всички колонии на остров Елефант, а броят на антарктическите пингвини там е намалял с почти 60% спрямо 1971 г., от 122 550 на 52 786 размножаващи се двойки. В доклада от 2025 г. се посочва, че на остров Кинг Джордж гнездата са намалели с 59% за 45 години.

Според новото проучване сривът може да се ускори да се наложи видът да бъде класифициран като застрашен. Авторите на изследването предупреждават, че бързото изчезване на пингвините от Заводовски увеличава риска от по-широк срив на антарктическата екосистема.