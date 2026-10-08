Популацията на диви животни е намаляла със 73% за 52 г.

Размерът на популации на диви животни е намалял средно със 73% за периода 1970-2022 г., като основните причини са селското стопанство, енергетиката и неустойчивото разпределение на глобалния капитал. Това съобщиха от природозащитната организация WWF – България. Данните са от 16-ото издание на доклада „Жива планета 2026 – Наука на надеждата", всеобхватно проучване на състоянието на планетата, което WWF издава на всеки две години, посочиха от организацията. Настоящият доклад проследява състоянието на близо 36 000 популации на 6000 гръбначни видове за периода от 1970 до 2022 г. Индексът „Жива планета" за състоянието на популациите се изготвя от Лондонското зоологическо дружество.

Данните показват най-силен спад в сладководните екосистеми (-85 %), както и при сухоземните (-69 %) и морските (-59 %). Тенденциите за загуба на биоразнообразие са различни не само на ниво екосистема, а и на ниво географски регион, коментират от WWF - България. Причината е различната степен на натиск върху природата през последните 50 години. Най-резки спадове се наблюдават в Латинска Америка и Карибите, Африка, Азия и Тихоокеанския регион, а в Европа и в Северна Америка тенденцията е по-слаба.

Загубата и влошаването на местообитанията са най-често сочените заплахи за наблюдаваните популации. На второ място е прекомерната експлоатация, следвана от климатичните промени, замърсяването, инвазивните видове и болестите. Земеделието е основната причина за загубата на местообитания, енергийната система подхранва климатичните промени, а финансовата система финансира пагубни за природата дейности, посочват от организацията. И отбелязват, че през 2023 г. са били насочени "около 7,3 трилиона долара за дейности, вредящи на природата, спрямо едва 220 милиарда долара за нейната защита".

Отчита се положителна тенденция за възстановяването на популациите на зелените костенурки, червеноперката, тигрите и южноафриканските слонове в следствие на дългогодишни консервационни усилия.

Изпълнителен директор на WWF - България Веселина Кавръкова напомни по повод доклада, че природата има нужда от защитата на хората. Не случайно българската конституция гарантира правото ни на чиста околна среда, но споменава и задължението ни да я пазим, посочи тя, цитирана от организацията.

БТА припомня, че в края на август WWF България съобщи, че през последното десетилетие в България сме загубили над 100 екземпляра защитени грабливи птици, най-често заради незаконно поставени отровни примамки.