Почина Маргарет Хамилтън, чийто софтуер помогна за кацането на "Аполо" на Луната

На 90-годишна възраст е починала пионерката в научните изследвания Маргарет Хамилтън. Тя допринася за развитието на софтуерното инженерство. Нейният код помага на астронавтите от програмата „Аполо" на НАСА да кацнат на Луната и да спечелят космическата надпревара на 20-ти век, съобщава Си Ен Ен.

Бившият работодател на Хамилтън, Масачузетският технологичен институт (MIT), потвърди смъртта ѝ в публикация на катедрата по аеронавтика и астронавтика. Тя е починала на 30 септември, съобщи MIT. Причината за смъртта ѝ не е оповестена.

Именно по време на работата си в MIT, където започнала работа през 1959 г. и останала до средата на 70-те години, Хамилтън ръководи Отдела по софтуерно инженерство на Лабораторията по измервателна техника на университета. Отделът сключва договор с НАСА през 1961 г. Тя ръководи екип от 100 инженери, които проектират софтуера за управление на мисиите „Аполо" на НАСА.

Благодарение на работата си Хамилтън се счита и за една от основателките на областта на софтуерното инженерство, термин, който тя популяризира, помагайки да се утвърди като професионална практика.

„Да се каже, че Маргарет Хамилтън е била пионерка, да се каже, че е изпреварила времето си, би било драстично подценяване", заяви в Оливие де Век, професор по програмата „Аполо" и временно ръководител на Катедрата по аеронавтика и астронавтика в MIT.

„Тя беше софтуерен инженер в момент, когато тази област беше още в зародиш, и не само сама разработваше усъвършенстван код, но и ръководеше екип, който използваше тази зараждаща се технология за разработването на една от най-сложните системи, които човечеството някога е създавало", посочи още той.

През 2016 г. Хамилтън е удостоена с Президентския медал на свободата от Барак Обама за приноса си към науката и космическите пътувания.

Според данните на MIT Хамилтън е родена в Паоли, щата Индиана, през 1936 г. и е учила в Университета на Мичиган, преди да получи диплома по математика от Ерлхам Колидж в Индиана. Тя започва работа в MIT, докато съпругът ѝ учи право в Харвард.

При разработването на критично важния бордови софтуер за космическите апарати, както за командните модули, така и за лунните кацателни модули, които осъществяват историческите полети „Аполо" на НАСА, на Хамилтън се приписва заслугата за това, че е направила системата по-надеждна и устойчива на аварии.

Една често цитирана предпазна мярка, която тя въвела, е „грешката на Лорен", според MIT, кръстена на дъщеря ѝ и открита, когато тогава 4-годишното момиче си играело със симулатор на командния модул „Аполо".

„Тя обичаше да си играе на астронавт, защото ме виждаше да участвам по този начин в някои симулации. Това беше хардуерна симулация, защото искахме да проверим как софтуерът работи с всички останали елементи - астронавта, хардуера. Така че си спомням един път, когато симулацията на Лорен се срина и си помислих: „О, Боже мой, как се случи това?", спомня си по-късно Хамилтън.

Затова Хамилтън програмира предпазни механизми, за да предотврати вероятността астронавтът да се сблъска със същия проблем по време на полета - нещо, което би довело до далеч по-тежки последствия в космоса.

НАСА посочва един забележителен пример, при който работата на Хамилтън е помогнала за осигуряването на успеха. По време на прочутата мисия „Аполо 11" през 1969 г. софтуерът на Хамилтън отменя погрешен опит за прехвърляне на основната обработка на полетния компютър към радарна система.

Намесата на софтуера, която става само три минути преди първото в историята кацане на лунната повърхност, „позволила на мисията да продължи безопасно", заявяват от НАСА.

След работата си по „Аполо" Лабораторията по измервателна техника на MIT се отделя и се превръща в Лабораторията „Чарлз Старк Дрейпър", известна днес като Лаборатория „Дрейпър".

Хамилтън не се присъединява, а вместо това се заема да създаде своя собствена фирма. Главният изпълнителен директор на „Дрейпър", Джери Уолец, каза в изявление, включено в срядашното съобщение на МИТ, че Хамилтън е оставила „неизличим отпечатък".

„Благодарение на лидерските си качества и приноса си тя допринесе за това астронавтите от програмата „Аполо" да кацнат безопасно на лунната повърхност и да се завърнат невредими у дома. В „Дрейпър" ще почитаме нейното наследство завинаги", казва Волец.

През 2003 г. Хамилтън получава и наградата Exceptional Space Act Award на НАСА.

Технологът, който номинира Хамилтън за тази награда, Пол Курто, заяви тогава: „Бях изненадан да открия, че тя никога не е била официално призната за своята новаторска работа."

„Нейните концепции за асинхронен софтуер, планиране по приоритети, тестване от край до край и възможност за вземане на решения с човешко участие, като например дисплеи за приоритети, се превърнаха в основата на изключително надеждното софтуерно проектиране", казва още той.