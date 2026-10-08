Тексас изпълни смъртна присъда срещу мъж след провалените опити за екзекуция на Криста Пайк

Осъден на смърт затворник беше екзекутиран чрез смъртоносна инжекция в Тексас в сряда вечерта. Това е първата екзекуция в САЩ след неуспешния опит за изпълнение на смъртната присъда срещу Криста Пайк миналата седмица, съобщава Би Би Си.

Адвокатите на 46-годишния Джамал Хауърд поискали съдът да спре временно изпълнението на присъдата заради проблемите при екзекуцията на Пайк. Съдилищата обаче отхвърлили исканията им.

Хауърд получил смъртоносна доза пентобарбитал в затвора в Хънтсвил. Той бил обявен за мъртъв в 20:03 часа местно време. Мъжът е осъден на смърт за убийството на служителка в магазин през 2000 г. 20-годишният тогава мъж извършил и въоръжен грабеж - открадна стек цигари и 114 долара от касата.

Адвокатите му твърдели, че Хауърд е изложен на същите рискове като Пайк, тъй като и при него било планирано използването на пентобарбитал. Те заявили още, че запасите от препарата в Тексас може да са се влошили, както твърдели и защитниците на Пайк. Апелативният съд два пъти отхвърлил исканията за спиране на екзекуцията. Върховният съд на САЩ също отказал да разгледа последната жалба късно в сряда.

Адвокатите на Хауърд поискали и от губернатора на Тексас Грег Абът да отложи изпълнението на присъдата с 30 дни, за да могат да получат допълнителна информация за използвания медикамент. Губернаторът не уважил искането.