В Белград протестираха срещу новите ограниченията за гласуване в чужбина

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Над 1000 души протестираха пред Републиканската избирателна комисия (РИК) в Белград срещу ограниченията за гласуване на сръбските граждани в чужбина преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, съобщи ДПА.

По-рано тази седмица избирателната комисия промени местоположението на избирателните секции в чужбина (разположени предимно в сръбски посолства и консулства), което налага дълги пътувания за някои гласоподаватели.

Новите правила предвиждат и секциите в чужбина да работят според сръбското време. Това ще принуди сръбските граждани в държави като Австралия да гласуват през нощта.

Протестиращите настояха РИК да отмени решенията, които според тях ще затруднят гласуването на сърбите, живеещи в чужбина.

За изборите са се регистрирали над 100 000 сърби, живеещи в чужбина, при около 40 000 на парламентарния вот през 2023 г., отбелязва ДПА. От РИК, в която преобладават представители, близки до управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), заявиха, че промените са направени по препоръка на Министерството на външните работи.

На предсрочните избори на 25 октомври опозиционно движение, водено от студенти, ще се изправи срещу управляващата Сръбска прогресивна партия на бившия президент Александър Вучич, който доминира в политиката на страната от 2012 г. насам, припомня ДПА. Вучич се оттегли от поста миналия месец, за да оглави партията в изборите с надеждата да стане премиер, пише БТА.

Студентското движение възникна след масовите протести, предизвикани от срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, припомня немската информационна агенция. Критици обвиниха правителството в небрежност и корупция за трагедията, което отприщи месеци наред масови демонстрации.