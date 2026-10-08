Украйна започна атаки срещу центрове за данни в Русия

В четвъртък вечерта, след атака с дрон в Рязанска област, избухна пожар в завода Саста, където се намира един от центровете за данни на Yandex (руското съответствие на гугъл). След удара услугите на Yandex започнаха да изпитват смущения.

През последните седмици центровете за данни станаха цели на удари на далечни разстояния от руските военни в Украйна, заедно с мостове, бензиностанции, железопътна инфраструктура, водоснабдителни системи и енергийни системи.

Украинският телеграм канал за мониторинг на Telegram Exilenova+ съобщи за удар по град Сасово в Рязанска област в 2,14 ч. Според канала, пожар е избухнал в машиностроителния завод в Сасово. Каналът публикува видео от пожара.

Каналът също така спомена, че центърът за данни на Yandex DC Sasta се намира в помещенията на завода. Друг украински канал за мониторинг в телеграм - Supernova+, съобщи, че центърът за данни е бил атакуван. Пожар в завода Саста, където се намира центърът за данни на Yandex, беше потвърден от геоанализ на Astra. Пожарът беше регистриран и от услугата Nasa Firms.

След 3 ч сутринта Downdetector, услуга за наблюдение на руския интернет, регистрира рязко увеличение на оплакванията за проблеми с търсачката на Yandex и други услуги на компанията. На платформата Yandex Cloud се появи известие за „инцидент в зоната на достъпност ru-central1-b. В други зони могат да възникнат проблеми при създаването на нови виртуални машини, k8s клъстери и бази данни". Yandex съобщи, че работата на центъра за данни е напълно спряна в резултат на „инцидент, който е засегнал част от инфраструктурата".

Според министерството на отбраната 18 руски региона и Крим са били атакувани в четвъртък вечерта. Военното ведомство съобщи за унищожаването на 399 дрона. В допълнение към завода за машиностроене и центъра за данни в Рязанска област, пожар избухна близо до петролна рафинерия на Газпром в Салават, Башкортостан, след въздушен удар в Русия.

От 23 септември руските военни сили започнаха интензивна кампания от удари срещу центрове за данни в Киев. Центрове за данни, принадлежащи на поне осем компании, са повредени или унищожени, някои от които са били обект на атаки повече от веднъж: MiroHost, United DC, UTELS, Parkovy, Datagroup, Cosmonova, Omega Telecom и dline.ua.

Прекъсванията в центровете за данни доведоха до прекъсвания в услугите на доставчиците на интернет услуги (засягащи над 100 000 домакинства в Киев), онлайн магазини и услуги за споделяне на файлове, както и до спиране на телевизионните предавания.

Тези удари са част от по-широката стратегия на Москва за нарушаване на ежедневието в Украйна, унищожаване на украинската икономика и принуждаване на Киев да приеме мир при условията на Кремъл.

От началото на годината руските сили са унищожили 900 000 квадратни метра складове в Украйна, повредили са 310 железопътни локомотива и на практика са установили морска блокада на черноморски пристанища.

В средата на август Русия започна нова вълна от удари по граничните пунктове. В средата на септември водоснабдителните съоръжения в Киев бяха повредени по време на атака. В края на септември Русия започна мащабна кампания срещу украинския енергиен сектор.

Миналата седмица мостовете в Киев станаха нова мишена, като бяха атакувани в продължение на четири последователни дни, започвайки в четвъртък.