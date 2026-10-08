Двама тийнейджъри бяха убити при взрив в Сумска област

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Двама 14-годишни юноши бяха убити от взривно устройство в района на Конотоп в украинската Сумска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров, цитиран от Укринформ.

"Децата са попаднали на взривно устройство в поле. То е избухнало", съобщи Григоров. По думите му двете момчета са загинали на мястото на инцидента от тежките си наранявания, цитиран от БТА.

При удар на руски дрон по жилищна сграда в украинската столица Киев са ранени четирима души, включително две деца, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации, цитирана от Укринформ.

Дронът е ударил 12-етажна жилищна сграда на нивото на десетия етаж, вследствие на което е избухнал пожар. Огънят се е разпространил към горните етажи, а на сградата са нанесени частични щети. От нея са били евакуирани 22 души, включително осем деца.

Междувременно броят на загиналите от вчера при руските удари в Украйна достигна 32 души, информира Ройтерс, като се позова на украинския президент Володимир Зеленски. При атаките са нанесени щети и на промишлени обекти и енергийна инфраструктура.

Най-много са жертвите в Прилуки, в северната Черниговска област, където руска ракета е разрушила пететажна жилищна сграда. По данни на Службата за извънредни ситуации броят на загиналите там е достигнал 22 души.

В Киев са били открити още две тела след руския въздушен удар по жилищна сграда, с което жертвите там стават 4, уточнява Ройтерс.