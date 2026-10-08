ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Библиотека между листата: проект за книги и срещи ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23696136 www.24chasa.bg

Двама тийнейджъри бяха убити при взрив в Сумска област

984
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Военен дрон. Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

 Двама 14-годишни юноши бяха убити от взривно устройство в района на Конотоп в украинската Сумска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров, цитиран от Укринформ.

"Децата са попаднали на взривно устройство в поле. То е избухнало", съобщи Григоров. По думите му двете момчета са загинали на мястото на инцидента от тежките си наранявания, цитиран от БТА.

При удар на руски дрон по жилищна сграда в украинската столица Киев са ранени четирима души, включително две деца, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации, цитирана от Укринформ.

Дронът е ударил 12-етажна жилищна сграда на нивото на десетия етаж, вследствие на което е избухнал пожар. Огънят се е разпространил към горните етажи, а на сградата са нанесени частични щети. От нея са били евакуирани 22 души, включително осем деца.

Междувременно броят на загиналите от вчера при руските удари в Украйна достигна 32 души, информира Ройтерс, като се позова на украинския президент Володимир Зеленски. При атаките са нанесени щети и на промишлени обекти и енергийна инфраструктура.

Най-много са жертвите в Прилуки, в северната Черниговска област, където руска ракета е разрушила пететажна жилищна сграда. По данни на Службата за извънредни ситуации броят на загиналите там е достигнал 22 души.

В Киев са били открити още две тела след руския въздушен удар по жилищна сграда, с което жертвите там стават 4, уточнява Ройтерс.

Военен дрон.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание