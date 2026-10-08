Как с урок по рисуване може да се обясни Нобеловата награда по химия за 2026 г.

С формулировката „за откриването на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричен органичен синтез" – Нобеловият комитет присъди наградата за химия за 2026 г. на френския изследовател Анри Каган и неговия японски колега Кенсо Соаи.

Разбирането на научния пробив, направен от тези учени, не е лесно. Откритието няма прост практически ефект; по-скоро то разглежда фундаментални въпроси в химията. Отговорите на тези въпроси биха могли да обяснят много за произхода на живота на нашата планета. Но истината е, че е малко вероятно някога да ги открием.

Въпреки това, работата на Каган и Соай е важен етап в амбициозното търсене на тези отговори. И така, какво е автокатализа? Ами асиметричната автокатализа? И какво общо има това с произхода на живота? Ще го обясним с пирамиди в час по рисуване.

Какво е асиметрична автокатализа (наистина е много трудно да се обясни, но ще опитаме)

Ако трябва да извлечем основната идея от сложната формулировка на Нобеловия комитет, наградата за химия за 2026 г. беше присъдена за асиметрична автокатализа. Преди да се опитаме да обясним същността на откритието, си струва да отбележим: всичко водеше до това.

През 2001 г. комитетът вече призна откритието на асиметрична катализа (Бари Шарплес, Рьоджи Нойори и Уилям Ноулс получиха наградата).

През 2021 г. разработчиците на органична асиметрична катализа (Дейвид Макмилан и Бенджамин Лист) бяха наградени в Швеция.

Самата автокатализа без префикса „асиметричен" беше известна много преди да бъдат учредени Нобеловите награди. Ако тази за химия беше съществувала през 19 век, тя щеше да отиде при Александър Бутлеров за неговата формозна реакция (демонстрирана за първи път в годината, в която крепостничеството беше премахнато - 1861-а!).

И сега най-накрая дойде времето да запълним празнината и да наградим създателите на истинска асиметрична автокатализа, Анри Каган и Кенсо Соай. Което е точно това, което направи Нобеловият комитет.

Разбираме, че всички тези термини не звучат много привлекателно. Затова нека за момент оставим настрана хардкор химията и да се обърнем към по-приятни теми – например творчеството.

Нека си представим предучилищна група. Това е урок по творческо развитие и децата оцветяват хартиени пирамиди. Нека им дадем еднакви бели пирамиди с четири стени и да им предоставим само един цвят. Задачата е да се оцвети едната стена на пирамидата. Като творческо предизвикателство това е силно съмнително, защото колкото и да се стараят децата в предучилищна възраст, всички пирамиди ще бъдат еднакви: с една червена стена и три небоядисани бели. Просто и скучно е, така че нека добавим още един цвят – син.

Това отваря избор. Например, можете да поставите пирамидата на масата (с основата към нас) и след това да боядисате горната стена в червено, а дясната – в синьо. Или боядисайте горната в синьо, а лявата в червено. Или оставете и двете странични бели и оцветете тази отдолу в червено. Това сякаш увеличава креативността, но е лесно да се види, че всички получени опции всъщност са неразличими една от друга. Като завъртате пирамидите толкова често, колкото е необходимо, можете да ги направите идентични: горната част в червено, долната в синьо, а останалите в бяло.

Сега нека добавим още един цвят – зелен. Свобода за себеизразяване: комбинациите от реда, в който пирамидите могат да бъдат боядисани, се оказват още по-големи. Но вече усещаме, че много от тях сякаш се трансформират една в друга чрез завъртане.

Нека направим тест: поставете две пирамиди на маса, небоядисана с горната част нагоре, и ги погледнете надолу. Завъртете ги така, че червената стена да е обърната далеч от нас, а синята и зелената - към нас.

И тогава се оказва, че редът на стените: червено → синьо → зелено, може да бъде по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка. И без значение как обръщате тези две пирамиди, те няма да бъдат идентични. Да, формите са много сходни, но въпреки това, те вече не могат да бъдат комбинирани мислено.

И така, защо се появяват два вида пирамиди, когато даваме на децата в предучилищна възраст точно три цвята, а не два или един? Защо се появяват точно два вида, а не три? Защо пирамидите си приличат като огледални образи и как това се свързва с факта, че не само пирамидите, но и спиралите и ръцете могат да имат две версии една на друга – лява и дясна?

Интуитивно отговорът на всички тези въпроси се крие в триизмерността на нашето пространство. Ако повторим същия експеримент в двуизмерен свят, ще стигнем до същото решение, но с два цвята.

Въпроси без отговор: Какво е уникалното в откритието на Нобеловите лауреати за 2026 г. – и какви са неговите ограничения?

В космологията съществува добре познатият проблем с излишъка на материя над антиматерия: защо в света има повече частици, отколкото античастици? По подобен начин в изследването на произхода на живота съществува проблемът с появата на хиралност: защо захарите са станали дясно ориентирани, а аминокиселините – ляво? И двата проблема остават нерешени, но работата на настоящите лауреати поне предлага възможен отговор на последния въпрос.

Този отговор е съвпадение, подкрепено от асиметричен автокаталитичен процес.

Още в началото на 50-те години на миналия век, теоретичният физик от Бристъл Фредерик Чарлз Франк формулира изисквания, които теоретично биха могли да позволят възникването на асиметрия в химичен процес, започващ от перфектно ахирални (т.е. неогледални) съединения. Според неговите изчисления е трябвало да бъдат изпълнени три условия:

- продуктите от реакцията е трябвало да ускоряват самата реакция, действайки като свои собствени катализатори – това е гореспоменатата „автокатализа";

- катализаторът е трябвало да ускорява реакцията по различен начин с различните стереоизомери – това е асиметрията;

- катализаторът е трябвало също така да инхибира реакцията към другия оптичен изомер, което означава, че е трябвало да има взаимен антагонизъм между стереоизомерите.

Само когато са изпълнени и трите условия, е възможна ситуация, в която дори малко отклонение в едната посока може да се натрупа с течение на времето и да доведе до преференциален синтез само на един от изомерите.

Изненадващо, от формулирането на тези принципи през 1953 г. нито една химическа реакция, известна на учените, не е удовлетворявала и трите. При някои реакции изместването към един от стереоизомерите понякога е надвишавало това на оригиналния катализатор. Това доста изненадващо изместване е било един от основните предмети на изследванията на Анри Каган. Но преди Кензо Соаи да разработи реакцията, която сега носи неговото име, никога не е било наблюдавано съвпадение и на трите изисквания.

Съединенията, участващи в тази реакция, и получените продукти всъщност са маловажни. Важното е, че Соаи успя да демонстрира как само 0,00005% излишък на една от стереоформите на катализаторния продукт първоначално води до тази форма, представляваща 57% от добива на продукта, и след два цикъла на повтаряне на реакцията почти цялото получено вещество придобива същата огледална форма.

С други думи, реакцията на Соаи показва, че стереоселективността може да възникне буквално от нищото – от случаен излишък на една форма, която постепенно, чрез асиметрична автокатализа, става доминираща.

Тук човек би могъл веднага да възкликне, че тайната на хиралността на живота е разкрита – в края на краищата, Кензо Соаи директно демонстрира как тя може да възникне. Това обаче би било грубо преувеличение.

Първо, самата тази реакция няма връзка с природните съединения – нищо подобно на използваните там органометални цинкови съединения не съществува в естествената среда.

Второ, реакцията на Соай, макар и включена в учебниците по органична химия, остава самотен пример за автокаталитична асиметрична реакция.

Трето - и изненадващо, остава неясно как и защо в този случай се случва асиметрична катализа. Предложени са множество хипотези, но няма окончателен отговор. Няма и ясно разбиране дали принципите, залегнали в основата на такава автокатализа, могат да бъдат пренесени в природата.

Биохимиците отдавна изучават огледални изомери на основни природни мономери като аминокиселини, нуклеотиди и захари, за да се опитат да намерят автокаталитични процеси сред тях, които биха могли да доведат, макар и с по-малка ефективност, до същите резултати. Направени са открития, но те все още не са напълно окончателни и обикновено се случват на по-късни етапи от появата на самата хиралност.

Например наскоро беше открит механизъм, чрез който аминокиселините могат да катализират реакцията на свързване на нуклеотиди в къси фрагменти от РНК (повече подробности можете да намерите тук).

Лошата новина е, че животът, какъвто го познаваме, е възникнал само веднъж - преди около три милиарда и половина години. Можем само да спекулираме как точно се е случило това, но никога няма да докажем, че дори най-добрата хипотеза отговаря на реалността, от която не е останала и следа. Открития като автокаталитичната реакция на Соаи могат само да ни помогнат да формулираме подобни хипотези. Но е малко вероятно някога да узнаем истинския отговор.