Френският министър на финансите Ролан Лескюр е позитивно настроен към възможността Великобритания да се върне в Европейския съюз.

„Британците взеха своето решение и това е изцяло тяхно право. Ако са готови да се върнат, пак те ще решат – заяви той в интервю за Би Би Си. - Но мога да им кажа едно: върнете се, когато пожелаете."

Лескюр дори призова Великобритания да се „завърне напълно" в Европейския съюз.

Поводът бе изказването на британския премиер Анди Бърнам, че втори референдум за Брекзит е „възможен" като част от бъдеща предизборна програма на лейбъристите.

„Членството в ЕС носи и трудности, но дава възможност за по-добро справяне с предизвикателствата, пред които е изправен светът", добави Лескюр.

Миналата седмица Бърнам заяви, че Обединеното кралство трябва да „обмисли вариантите" – от запазване на статуквото, през връщане в митническия съюз или в единния пазар, до пълно повторно присъединяване към ЕС.

Наскоро Бърнам предупреди, че планираните правила в ЕС в подкрепа на европейските производители ще навредят на Обединеното кралство. Той изрази тревога как схемата „Произведено в Европа" ще засегне британската индустрия и веригите за доставки. Предложенията целят да защитят европейската индустрия от китайската конкуренция, като дадат предимство на компаниите от ЕС при обществените поръчки и субсидиите. Автомобилната индустрия на ЕС настоява Великобритания да бъде включена, за да не бъдат прекъснати собствените й вериги за доставки.

На въпроса какво ще стане, ако Острова остане извън схемата, Лескюр отговори: „Върнете се и ще седнете на масата, където ще обсъждаме всичко това заедно."

Помолен за коментар на училищните протести Лескюр определи днешния свят като „труден" за младите хора и каза, че разбира тревогата им.

„Наш дълг като управляващи е да ги слушаме – подчерта той. - Трудно е да кажем на младите, че няма пари за тях, защото харчим много за здравеопазване и пенсии. Хората стават по-здрави и живеят по-дълго. Но не може да не ни остане нищо за децата. Трябва да възстановим баланса."

В предстоящия бюджет министърът ще съкрати разходите за здравеопазване и ще поиска от пенсионерите да приемат увеличение на пенсиите под нивото на инфлацията през следващата година. Той призна, че част от френските училища са в лошо състояние – макар и „не всички" – и обеща допълнителни инвестиции в образованието.

Лескюр бе попитан и за повишението на бюджетния дефицит. Той призна, че годишното публично заемане от над 5% от БВП е „тревожно", и каза, че „трябва да действаме сега", за да не бъдем принудени да го правим по-късно.

На въпрос дали Европейската централна банка може да се намеси, той отвърна, че неговата задача е да не се стига „дотам". Министърът призна, че заради рязко нарасналата премия спрямо германските облигации заемите за Франция вече са „по-скъпи", но увери, че „няма проблем" с пласирането на дълга. Според него бюджетът „ще мине" през разединения парламент, като има „много различни начини" това да бъде гарантирано.

До разговора с Лескюр се стигна, след като Анди Бърнам пое поста премиер на 20 юли 2026 г.

Още през май Бърнам заявяваше, че не предлага връщане в ЕС и уважава резултата от референдума, така че сегашната му позиция е рязък обрат.

На партийната конференция в Ливърпул Бърнам каза, че Брекзит е навредил повече, отколкото е помогнал, и е довел до десетилетие слаб растеж. В интервю за BBC Radio 4 той изброи вариантите – статукво, митнически съюз, единен пазар или пълно членство, без да посочи кой предпочита. Това е първият път след Брекзит, когато британски премиер повдига възможността за връщане в ЕС, а френският президент Еманюел Макрон отговори с „Welcome back!".