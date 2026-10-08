Ураган принуди енергийни компании да евакуират служителите си

"Исаяс" стана първият ураган, който се формира през тазгодишния урганен сезон в Атлантическия океан, принуждавайки енергийни компании да спрат производството си и да евакуират служители от съоръжения по американското крайбрежие на Мексиканския залив, предаде Ройтерс.

"Исаяс" се движи на около 715 км на юг-югозапад от устието на река Мисисипи, с максимална постоянна скорост на вятъра от 120 км/ч, съобщи Националният център за ураганите на САЩ. Центърът прогнозира засилване на стихията. Бе посочено, че "Исаяс" вероятно ще остане силен ураган, а утре вечер ще се приближи до северното крайбрежие на Мексиканския залив.

Очаква се да премине през водни райони със значителен добив на петрол и природен газ, както и през нефтопреработвателни заводи на сушата. Това може да доведе до освобождаване на резерви и до ново повишаване и на без това високите цени на горивата, посочва Ройтерс.

От друга страна, бедственият природен феномен "Ел Ниньо" е ограничил образуването на урагани в Атлантическия океан тази година, тъй като създава неблагоприятни ветрови условия, а те възпрепятстват засилването на бурите, уточнява агенцията.

Американски енергийни компании като "Шел" и "Шеврон" съобщиха, че ограничават дейността си на морските петролни и газови платформи в Мексиканския залив.

По данни към вчера в американската част на Мексиканския залив са били преустановени около 25,08 процента от добива на петрол и 16,37% от добива на природен газ, съобщи Службата за морски природни ресурси, предава БТА.